Oberá se copa con el Súper 4

Viernes 14 de febrero de 2020 | 05:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Se acabó la espera, llegó la hora del gran espectáculo del Súper 4 y del más alto nivel de la Liga Argentina de Básquet, evento que congrega a los mejores equipos de la primera fase del certamen y que se disputará entre hoy y mañana en Oberá.

Esta noche, desde las 20 en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, se medirán Barrio Parque de Córdoba ante Deportivo Viedma de Río Negro, y a las 22 será el turno de Oberá Tenis Club (OTC) frente a Estudiantes de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

Los ganadores de ambos cotejos animarán la final, prevista para mañana a partir de las 21 en el mismo escenario. El campeón tendrá la posibilidad de disputar la Súper Copa, certamen que entregará un boleto a la Liga Sudamericana.

La tercera edición del Súper 4 llegó a Oberá en un momento inmejorable para el club anfitrión, uno de los líderes de la Conferencia Norte e invicto como local durante toda la temporada, un dato importante a tener en cuenta.

Además, el Celeste es el mejor de los cuatro participantes en cuanto resultados en lo que va de la segunda fase, con un récord de 9 triunfos y 3 derrotas, mientras que Estudiantes tiene 9-6, Deportivo Viedma 8-6 y Barrio Parque 4-7.

En la previa, ayer por la tarde los entrenadores de los cuatro equipos brindaron una clínica abierta a todo público, en paralelo a una actividad social en el Centro Cívico que contó con la participación de varios jugadores.

Posteriormente, los equipos dispusieron de cancha para realizar los correspondientes entrenamientos. En un gesto noble, por cuestiones de horario, el local practicó en el polideportivo municipal Ian Barney II y cedió su cancha a los visitantes.

La presentación oficial del evento se realizará hoy, desde las 13, en la casa polaca del Parque de las Naciones.



Manejar la presión

En semifinales, el conjunto obereño se medirá ante Estudiantes, un histórico de la Liga Nacional que es dirigido por ídolo de la institución como lo es Gustavo “Lobito” Fernández.

Al respecto, el DT Celeste Leandro Hiriart subrayó que “el ser anfitriones no es un dato menor. La institución hizo un gran esfuerzo para traer el torneo a Misiones y hay una expectativa alta. Lo que debemos lograr es que esta condición sea un aditivo positivo sabiendo que somos fuertes en casa, y que no se transforme en una carga para alguno. Mi trabajo será conducirlos para que ejecutemos desde la motivación y no desde la presión de ser locales. Confío mucho en ellos”.

Sobre el rival, reconoció que “jerarquiza la categoría con su presencia, ya que es un pedazo de historia de la Liga. No sé si esa mística es trasladable a la actualidad, pero su entrenador la conecta y hace varias temporadas que merece jugar Liga Nacional. Sabemos que buscan el pase extra como filosofía de juego, siendo fuertes desde el tiro externo. Si respetamos el plan de juego, le vamos a ganar el partido”.

Con relación al Súper 4, consideró que será un acontecimiento deportivo histórico para la provincia y la ciudad.

“Hace más de un mes que se está trabajando en cada detalle para que cada uno que venga disfrute de un evento de calidad y pueda sentir la hospitalidad y la vocación de servicio que disfrutamos a diario. Tenemos una directiva de élite para la categoría. Jugar a cancha llena y en casa un torneo que te abre la puerta a Sudamérica, es el mejor combustible motivacional y despierta un fuerte apetito de triunfo que debemos saber canalizar positivamente. Estamos en casa y sabemos cómo hacer las cosas para ganar. Será una fiesta”, agregó.