Oberá: realizan relevamiento de usuarios que se quedan sin el servicio del transporte público

Martes 30 de junio de 2020 | 21:30hs.

Desde la Dirección de Inspección General de la Municipalidad de Oberá, están realizando un relevamiento de las personas que son usuarios del transporte público y por diferentes motivos no están accediendo al servicio. Mañana miércoles, se reuné la Comisión de Transporte para analizar la problemática.









Ante diferentes quejas de usuarios del servicio de colectivos en Oberá, desde el Gobierno de la Ciudad, recorrieron las paradas de colectivos, hablando con los damnificados en horarios picos, al respecto de lograr datos sobre la necesidad de contar con más colectivos en la vía pública.





“Estamos haciendo un relevamiento de las personas que no está pudiendo viajar, porque los que viajan impacta en el sistema, pero los que no podían viajar y se pregunta el destino y horario, para plantear a la comisión de transporte y planificar la solución”, explicaba Guillermo Correa, Director de Inspección General del municipio.



Mañana miércoles habrá una nueva reunión la comisión de transporte que está integrado por un representante de la empresa, el Concejo Deliberante, el ejecutivo municipal y la Defensoría del Pueblo, dónde analizan las diferentes cuestiones del servicio de la empresa prestataria del transporte público.“Encuesta para las personas que viajan en transporte público, hay usuarios que en horarios picos quedan sin el servicio, la encuesta es para saber de dónde viajan y porque motivos, de esa manera podrán realizar el pedido de ampliación de unidades como así también el de líneas”, manifestó el funcionario.Respecto al cuidado en el transporte público, Correa afirmó que en el caso de los colectivos es el usuario, quién debe cuidarse, “el cuidado es personal, porque si bien en los remises están habilitados viajar 2 personas, pero deben ser del mismo grupo familiar, en el colectivo urbano, no hay control y podes ocupar el asiento con un persona que no sea tú familia, allí aplican el cuidado personal, porque no pueden dividir los asientos para prevenir o lograr el distanciamiento social”.