Oberá prepara su fiesta para recibir a lo mejor del ajedrez

Miércoles 19 de febrero de 2020

Durante el próximo fin de semana, Misiones será anfitriona de una destacada actividad de ajedrez: IRT Copa Ciudad de Oberá, una competencia válida para el ranking internacional y, para los jugadores argentinos que participen, estará en juego la semifinal Nacional Amateur.

Además, las jornadas previstas desde el viernes al lunes próximo, incluirán una serie de disertaciones teóricas y prácticas, a cargo de participantes que llegarán para el torneo, destinadas a docentes, jugadores, jugadoras e instructores.

La competencia está programada para el sábado, domingo y lunes, a través del Sistema Suizo a seis rondas, que se disputarán en el complejo deportivo Ian Barney. El sábado, la apertura y primera ronda será a partir de las 9; mientras que la segunda está pautada a las 17. Al día siguiente; el inicio de las rondas fue fijada para las 9 y 19, respectivamente. Finalmente, el lunes la quinta ronda será desde las 8.30 y la sexta, con punto de partida a las 13.30. A continuación será la premiación.

El torneo es abierto y está orientado a participantes federados de las categorías Infantil (hasta sub 12), Cadete (hasta sub 18) y Mayores; aunque los que aún no estén federados, podrán realizar el trámite ante la Federación Argentina de Ajedrez (Fada) y comenzar ese camino.

También estará en juego el acceso a la semifinal argentina amateur, para aquellos jugadores o jugadoras nacionales que participen del torneo y se clasifiquen en los primeros puestos.

La organización de la actividad está a cargo de la asociación Club Ajedrez Oberá, quien recibe el acompañamiento del Ministerio de Deportes, y cuenta con la fiscalización de la Fada. Los organizadores adelantaron la presencia de jugadores de Paraguay, Uruguay, Colombia, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Para informes, el club de ajedrez estableció los teléfonos 03755-15678766 y 15410412

Capacitaciones para todos

El viernes, en la antesala del torneo, la entidad organizadora programó cuatro disertaciones en la Casa del Bicentenario (Larrea y José Ingenieros de Oberá). En el aula principal, a las 16, “El ajedrez en los primeros años”, a cargo de la uruguaya Daiana De León Bello, destinada a docentes de primaria con conocimiento o interés en ajedrez e instructores.

Luego, a las 17.30, “Cuestiones arbitrales y manejo del programa informático”, a cargo de Eugenia Alegre, árbitra nacional, destinada a docentes e interesados con conocimientos avanzados en ajedrez.

A la misma hora, pero en el aula de ajedrez, disertará el colombiano Mauricio Jimenez, maestro internacional. El tema será “Defensa nimzoindia” y estará orientado a jugadores avanzados. Y a continuación (19.30), el uruguayo Nahuel Díaz Hollemaert, también maestro internacional, expondrá sobre “Defensa, medio juego y finales”.

El sábado a las 15, en tanto, en medio de las dos jornadas competitivas, está prevista la disertación del correntino Lucio Mauriño, para jugadores avanzados del nivel secundario.