Oberá: negaron ingreso al Concejo a una periodista - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

Con un tinte de discriminación, en la sesión del Concejo Deliberante de Oberá de ayer los ediles decidieron negar el ingreso a la periodista de Cablevisión y hasta prohibieron que se tomen imágenes con las cámaras del canal, negándole también el trabajo al camarógrafo.Según manifestaron, se resolvió eso para prevenir contagios del Covid-19, teniendo presente que en la ciudad dos trabajadores de prensa se enfermaron. Sin embargo, no hubo ningún comunicado oficial por parte del legislativo municipal al respecto o sobre la decisión de pasar la sesión de pública a privada.“Me sentí mal, hacemos el esfuerzo para cubrir una hora de noticiero con diversas notas. Nuestro trabajo es importante para que la gente conozca el trabajo legislativo”, contó Nora Salinas, periodista del programa obereño Cuentas Claras.Todos los martes, el Concejo Deliberante realiza la sesión ordinaria y pública, pero ante cuatro casos de Covid-19 en la ciudad y con dos integrantes de la prensa afectados, los concejales argumentaron “temor” y cerraron el ingreso a la periodista para cubrir el trabajo legislativo. En ese sentido, la trabajadora de prensa dijo que no estuvo en contacto con los contagiados.Desde el Círculo de Periodistas de Oberá explicarán el trabajo esencial de la prensa en tiempos de pandemia y la necesidad de que los funcionarios no discriminen. Además los trabajadores de prensa esperan el pedido de disculpas por parte de los concejales obereños.La localidad de Campo Ramón informó ayer que tiene dos casos sospechosos de Covid-19 para los cuales se espera en las próximas horas resultados de testeos.En ese marco no volvió a restringir actividades ni a eliminar los permisos concedidos, como lo hicieron otras comunas ante la aparición de casos sospechosos, pero sus funcionarios pidieron a la comunidad que extreme las medidas sanitarias preventivas ante el aislamiento domiciliario de dos vecinos que habrían tenido contacto con los positivos de Oberá.Al exhorto lo hicieron mediante un comunicado que lleva la firma del intendente, José Luis Márquez Da Silva, del presidente del Concejo Deliberante, Enrique Skavinsky y de los jefes de las comisarías de Campo Ramón, Karen Fernández y Villa Bonita, Luis Díaz Da Silva.“Actualmente en nuestro municipio tenemos dos personas aisladas preventivamente. Esto significa que debemos actuar con precaución, seriedad, responsabilidad y prevención”, expusieron.En esa línea pidieron a los pobladores “solidaridad y atención” en caso “de presentarse algún contagio”.“No hay que estigmatizar, criticar, ni discriminar”, subrayaron y en paralelo pidieron que “sigan usando el barbijo, alcohol en gel y evitar aglomerarse”. Recordaron que “las personas de 65 años en adelante deben evitar salir de sus casas”.