Oberá: instalaron colilleros para concientizar sobre el daño ambiental - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 09:40hs.

Preocupados por el daño ambiental que generan las colillas de cigarrillos, un grupo de jóvenes pertenecientes al radicalismo de Oberá, empezaron a instalar colilleros en bares de la ciudad y la intención es ampliar los lugares de recolección con el objetivo de fabricar ladrillos con todo el material recolectado.La intención es evitar que las colillas de cigarrillos contaminen los arroyos, generando daños irreparables en el medio ambiente, “culturalmente no está instaurado que las colillas vayan a un deposito como los colilleros para después ser reutilizado en otros productos”, empezó explicando Cristian Castillo, presidente de la Juventud Radical en el programa radial Cuentas Claras.Los jóvenes investigaron y conocieron que en Posadas existe una planta de reciclaje dónde fabricaban ladrillos con colillas de cigarrillos, decidieron unirse a esa causa, para empezar a implementar colilleros en la ciudad de Oberá.El trabajo de concientización y recolección empezó en un bar de la ciudad, “iniciamos este fin de semana con la instalación de colilleros en algunos bares de la ciudad, para que la gente tome conciencia del daño que causa este residuo”.Queda claro con el ejemplo de Posadas que no es un invento, ese sistema se usa en gran parte del mundo, como una campaña social a favor del medio ambiente, porque no solamente daña los causes de arroyos o vertientes, también produce daño en animales que sin querer lo consumen, como son los pájaros.Los pasos a seguir es lograr reciclar juntando las colillas, para depositar en botellas y se llevará a la planta de reciclaje en la ciudad de Posadas. Pero también en la Facultad de Artes de Oberá rellenan las esculturas con este tipo de residuos.Además no solo se quedarán en el proyecto de la juventud, sino que solicitarán al ejecutivo municipal para que se sume a la causa, “se presentará un proyecto de comunicación al ejecutivo municipal para que el municipio adopte esta medida y lo instale de manera como una ordenanza”, afirmó Castillo.