Oberá: insisten que hace 4 años buscan solución para baños públicos

Miércoles 10 de junio de 2020 | 21:00hs.

A nivel provincial el Diputado Rafael Pereyra Pigerl, presentó un proyecto para que se realicen la instalación de baños comunitarios en diferentes puntos de la provincia. En Oberá el bloque del Pro en el Concejo Deliberante hace 4 años presentó un proyecto para instalar baños en 4 plazas de Oberá, pero el ejecutivo explicó que no tienen fondos para la realización de los mismos.





El proyecto que tiene presentado el 3 de febrero del año 2016, solicita que se disponga la construcción de baños públicos, en un plazo no mayor a 60 (Sesenta) días, en las siguientes locaciones de la ciudad de Oberá, Plaza San Martin, Plazoleta Equidad, Plazoleta Güemes y Plaza Islas Malvinas.







Fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, pero nunca se ejecutó, además el edil tuvo que bancarse la burla de funcionarios del ejecutivo, quienes en ese momento alucinaron con una reconstrucción de una faraónica plaza San Martín, cuestión que tampoco se llevó adelante.







“Es un problema que viene hace tiempo, la cantidad de gente haciendo filas en las plazas para los bancos, correos o diferentes instituciones, como los rapi-pagos y estas personas no tienen dónde ir al baño, en caso de necesitarlo”, explicó Loreiro, al ser consultado por la prensa y el porqué del proyecto.







Además la ciudad de Oberá es una ciudad que nuclea a los vecinos de las diferentes localidades, quienes diariamente llegan para hacer trámites, sumado a la población de la ciudad, circulan muchas personas sin tener algún servicio de sanitarios públicos.



En la ordenanza solicitaban que en un plazo de 60 días puedan empezar con la construcción de los sanitarios, prestando atención a la situación económica, Loreiro, llegó a pedir que se realice un baño por año, pero tampoco tuvo esa suerte.“No hicieron ninguno, el problema se agrava con el tiempo, es una vergüenza que no tengamos el servicio público. En el ejecutivo me decían quédate tranquilo Loreiro que tenemos un proyecto espectacular, la niña bonita y será la mejor plaza de la Argentina, bueno, no pasó nada. Tampoco los baños químicos”, explicó molesto el edil del Pro.