Oberá inmigrante dejó sabor a poco en las colectividades - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020 | 17:25hs.

Mientras que sobre lo que viene o está planificado, una fiesta en el mes de noviembre, dijo, "sin apoyo del público nada es posible, esperar del turismo es una incertidumbre, hay que asegurarse los cupos vendidos".







La Presidente de la Colectividad Paraguaya del Parque de las Naciones, Norma Morales, dio su opinión sobre el evento denominado "Oberá Inmigrante", y reconoció que fue una "prueba jugada". La veta fue entre colectividades, sosteniendo que venden los domingos cuando las personas van y no hay eventos definidos."Oberá Inmigrante, viví el Parque" se trató de un evento que fue una muestra cultural y gastronómica, dónde varias de las casas típicas del Parque de las Naciones solo abrieron los kioscos, mientras otras se jugaron a abrir el servicio completo. El evento no tuvo la repercusión que calcularon los organizadores."No tuvimos perdida porque solo abrimos el kiosco y nuestra comida hacemos justo y necesario, hacemos en el momento, viendo el stock y la venta, era obvio de esperar la poca venta, se vendió para las colectividades, comprando de uno y de otro, fue poco la visita del público", manifestó Morales al programa radial Cuentas Claras por La Radio.Sobre las ventas y la expectativa, Morales explicó, "vamos a abrir este próximo domingo y creo que nos va a ir un poco mejor que el sábado, no nos quejamos, pero no cubrió la expectativa". "Es una prueba que fue muy jugada, ya está, una prueba piloto y ahora ojalá que para noviembre estemos un poquito mejor que en estos momentos, a pesar que estamos bien, comparando con otras provincias", dijo durante la entrevista.La reflexión también fue por la poca participación del público, "para mí que la gente tuvo miedo, pensó que iba a entrar y se iba a encontrar con un mundo de gente, pero realmente no fue así, faltó púbico".