Oberá: entregan silla de ruedas a hombre que perdió sus piernas en un accidente

Viernes 19 de junio de 2020 | 12:30hs.

El pasado 21 de mayo, El Territorio dio a conocer el caso de Sergio Carballo de 36 años, quien perdió las piernas en un accidente, años atrás, en un hecho que lo condicionará de por vida. Actualmente reside en Oberá con su esposa y sus dos hijas de 10 y 6 años.



“Cobro una pensión no contributiva y apenas me alcanza para comprar algo de mercadería, no me alcanza para comprar una silla de ruedas. Usaba una que era prestada y tuve que devolver, por eso ahora me arrastro por el piso. No tengo otra alternativa”, había comentado. Entre otras secuelas padece una traqueotomía permanente que lo limita aún más.





Finalmente desde Salud Pública en Misiones informaron que a través del Incluir Salud Misiones adquirió la silla con ruedas traseras neumáticas con eje retrasado para mejor desplazamiento y equilibrio corporal.





El hombre es beneficiario del Incluir Salud Misiones y recibió además la medicación correspondiente a su tratamiento.