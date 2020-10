Oberá en Cortos prepara una nutrida agenda de capacitaciones - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

Este año que desestabilizó todo y pateó el tablero hizo que se suspendieran, reinventaran y modificaran todos los hábitos y eventos planificados. En este 2020, el Oberá en Cortos se disponía a realizar su edición N° 17 en julio, pero por obvias razones, entendiendo la situación sanitaria, debió posponerse.Así, el encuentro internacional de realizadores ahora se desarrollará del 12 al 16 de octubre de manera virtual. Además de las charlas y exhibiciones especiales que siempre destaca, ofrecerá una variada oferta de capacitaciones destinadas a la comunidad audiovisual.Serán en total seis talleres, todos gratuitos y con cupos limitados, de ocho horas de duración cada uno, que se dictarán entre el martes 13 y el viernes 16 en horario matutino a través de plataformas online.Según informaron desde la Coordinación de Capacitaciones de Oberá en Cortos, las propuestas formativas de este año serán sobre Cine guerrilla e independiente, Realización de videoclips, Producción de contenidos audiovisuales de no ficción con smartphones, Introducción al diseño y producción de narrativas expandidas de no ficción, Dirección de arte audiovisual, y Montaje documental.A su vez, dos proyectos de cortometrajes serán seleccionados para una clínica en Dirección de Arte.En esta línea, comunicaron que para consultas por cupos disponibles e inscripciones, los interesados pueden visitar la página web www.oberaencortos.com o comunicarse a las líneas telefónicas 376-4575342 y 3755-565129.Con ejes específicos, los talleres que se dictarán sumarán profesionales entendidos en la materia, que permitirán adquirir importantes herramientas en lo audiovisual.Por un lado, el taller Cine guerrilla e independiente será dictado por Pablo Pares, director, guionista, actor y productor argentino reconocido por su trabajo en el cine de terror y fantástico independiente. En esta capacitación explorará posibilidades y estrategias de producción audiovisual en condiciones de escasos recursos y realización independiente. Así, aportará una visión diferente a las lógicas de la industria audiovisual regional y buscará incentivar a potenciales realizadores a “explotar al máximo los recursos disponibles en la creación de nuevos productos de factura personal”.“Realización de videoclips” es otro de los talleres incluidos en el programa de este año. Ofrecerá técnicas, estrategias y herramientas para la realización de videoclips, desde el desarrollo de la idea al montaje. Estará a cargo de Emiliano Mariani, dibujante y técnico en comunicación publicitaria que se formó con grandes maestros como Ariel Olivetti y Diego Ciruli y Escenografía en el Instituto del Teatro Colón.Por su parte, Néstor “Tato” Molina y Sergio Romero dictarán la capacitación Producción de contenidos audiovisuales digitales de no ficción con smartphones.“Trabajaremos los modos de producción y las técnicas para realizar notas, entrevistas y webdocs, y publicar en múltiples plataformas el contenido producido”, anticiparon los docentes. Moreno es director y productor. Dirigió el documental Arreo (2015), De idas y vueltas (2009) y La otra Vendimia (2011). Es miembro de la Red Cine Comunidad y Diversidad, ADN y de la RAD. Sergio Romero es productor audiovisual y transmedia, guionista y director, también profesor y consultor en convergencia de medios, virtualidad y narrativas transmedia. Romero ofrecerá, además, un taller de “Introducción al diseño y producción de narrativas expandidas de no ficción”. En este espacio se indagará en la construcción de una narrativa “agnóstica” de plataformas, el universo narrativo, conceptos y estrategias de storytelling digital, expandido y transmedia, creatividad, diseño y plataformas mediales, determinación de públicos y diseño de “llamadas a la acción”.En tanto, el curso Dirección de arte audiovisual que ya tiene cupo completo propone acercar a los participantes los conceptos básicos y las herramientas necesarias que hacen al trabajo de la dirección de arte, tanto en el cine como en otros medios audiovisuales. Estará a cargo de Sandra Iurcovich, directora de arte y escenografía reconocida en la escena del cine nacional por su desempeño en decenas de películas.Ezequiel Yoffe será el docente de la capacitación en Montaje documental: de la incertidumbre al export.ok.posta2”. La propuesta buceará en el oficio del montaje documental a partir del análisis de películas y series contemporáneas argentinas.“Veremos diferentes narrativas y cómo se construyen en la isla de edición, aprenderemos las bases teóricas de la gramática audiovisual para tener una visión global del trabajo y las herramientas del editor”, explicó Yoffe, licenciado en Enseñanza de las Artes Audiovisuales, Montajista de Cine, socio fundador y miembro activo en la Comisión Directiva (durante 6 años) de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA).Por otra parte, desde la organización del Encuentro informaron que se prorrogó hasta el 7 de octubre la convocatoria a creadores de proyectos audiovisuales que cuenten con un guión terminado, para participar de la clínica de “dirección de arte” que organiza Oberá en Cortos junto a la Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios Audiovisuales (ADDA).Según explicaron, se seleccionarán dos trabajos de cortometrajes para clínicas online con profesionales de la dirección de arte del cine argentino que ayudarán de manera gratuita a diseñar la estética de los proyectos audiovisuales. Los interesados deben enviar su guion a al correo electrónico formacionoberaencortos@gmail.com.Los trabajos seleccionados se anunciarán el 9 de octubre a través de las redes sociales del festival Oberá en Cortos.