Oberá; El dueño de la empresa de colectivos dijo que no puede pagar sueldos - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 16:16hs.





Están molestos porque le depositaron 10 mil pesos de sus haberes mensuales y aún restan entre 25 y 30 mil pesos, dijeron.





En ese contexto, el dueño de la empresa, Ernesto Kubski, informó mediante un comunicado en redes sociales que no puede pagar los sueldos ante los atrasos de los subsidios de Nación y sostiene que le deben tres meses. "Con la recaudación (propia) no vamos a ningún lado", dijo, acotando que debe elegir "entre comprar gasoil o pagar sueldos".



“La empresa está adherida a la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, y como entidad representativa del sector del empresariado ha firmado un acta acuerdo marco con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el 25 de agosto del corriente año, en el cual en su artículo 3 expresa que las partes asumen que solamente se podrá hacer efectivo el cumplimiento de las deudas salariales una vez que las empresas perciban por parte de la autoridad de aplicación aquellos fondos correspondientes a los meses de junio y julio de 2020”, se explica en el comunicado.



Prosigue diciendo que “lamentablemente hasta el día de la fecha la empresa no ha percibido dichos subsidios, razón por la cual nos hemos visto imposibilitados de cumplir con el pago de los haberes, según el acuerdo firmado con el gremio que representa a los choferes de la empresa”.





“No hemos faltado a ninguno de nuestros compromisos asumidos oportunamente. Es por ello que llamamos a la reflexión tanto a los choferes como a sus delegados, para que levanten esta medida de fuerza que perjudica a los usuarios y al publico en general”, pidieron.

En la mañana de este jueves, los chóferes de la empresa de transporte urbano de pasajeros Capital del Monte de Oberá realizaron una asamblea y dejaron en claro que mientras no cobren el sueldo no van a trabajar, manteniendo el paro por tiempo indeterminado.