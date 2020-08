Oberá: desde las 13 horas estarán habilitadas las Termas de la Selva - El Territorio Misiones

La habilitación será de martes a domingos y el acceso será por orden de llegada. Además se prevé que puedan ingresar 90 personas en las tres piletas habilitadas. Esta semana El Territorio había anunciado la reapertura tras la aprobación del protocolo por parte del gobierno provincial.“El gobernador y el Ministerio de Turismo aprobaron el protocolo que presentamos, será una prueba piloto con 90 personas que podrán ingresar y será por orden de llegada, con todos los protocolos de prevención”, explicó Fernando Vitelli, director de Turismo Municipal.La apertura de las Termas de la Selva, será hoy a partir de las 13 y estará habilitado de martes a domingo (martes a jueves 10 a 20), viernes y sábado de 10 a 22 y domingo de 10 a 20.Los ingresos tendrán un valor para los residentes obereños $100, misioneros $160, jubilados $100; menores de 6 años y discapacitados no abonan el ingreso, personas embarazadas tampoco pero no pueden ingresar a las piletas, en tanto que el estacionamiento costará $30, los descuentos para las personas afiliadas a IPS se mantienen.Mientras que aclararon sobre la permanencia del predio, será un máximo tres horas por persona. Capacidad máxima 90 personas (distribuidas según distancia por pileta).“Muy contento de volver, el parque está en buenas condiciones y aprovechamos la cuarentena para hacer mantenimiento del predio y pintura nueva en las piletas”, manifestó Augusto Ramirez, administrador de las Termas de la Selva.Teniendo presente que no se puede reservar lugar y que es por orden de llagada, las personas que deseen visitar tendrán que estar en contacto al número de celular 3755-233013 vía WhatsApp, para saber la cantidad de personas y si hay posibilidad de ingreso.