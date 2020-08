Oberá: con un informe técnico Carlos Fernández se sentará con los gremios

Lunes 10 de agosto de 2020 | 20:38hs.

Empleados municipales exigieron a los gremios que los representan, que soliciten un aumento al Intendente de Oberá, Carlos Fernández y deslizaron que no aceptarían 10% de aumento. Desde el ejecutivo municipal van a realizar un informe técnico y llaman a evitar el caos social.Desde la semana pasada en Oberá, los empleados municipales empezaron a hacer correr la voz de que necesitan un aumento salarial. Hoy lunes el alcalde habló con los medios de prensa, dónde manifestó que esta semana convocaran a una mesa de dialogo.“Nosotros jamás vamos a dejar el dialogo de lado, creemos que es la pata fundamental de poder vivir en paz y en convivencia en la municipalidad con todos los sectores”, empezó explicando Fernández, dónde agregó, “Estamos preparando todo un informe técnico para poder sentarnos con ellos, mostrarles que la municipalidad está al día con todo lo que debemos cumplir con el estatuto del empleado municipal”.El alcalde obereño sostiene que conoce de la realidad que están pasando los empleados municipales, respecto al inconveniente económico que vive el país y que la ciudad no queda ajeno.“Creemos que hace falta ponernos de acuerdo, no podemos comprometernos con algo que no tenemos y eso es la realidad por eso estamos haciendo todo el estudio técnico para sentarnos esta semana con ellos”, afirmó Carlos Fernández.La mesa de dialogo servirá para que las partes puedan exponer sus pedidos y posibilidades, “es un ida y vuelta para ponernos de acuerdo, nadie quiere vivir en un caos social en la ciudad, debemos trabajar en conjunto para llegar a un punto medio y solucionar el problema de la gente”.