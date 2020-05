Oberá: choferes adhirieron al paro de colectivos convocado por UTA

Martes 12 de mayo de 2020 | 09:20hs.

A pesar que la empresa Capital del Monte, la prestataria del servicio de transporte urbano de la localidad de Oberá, había anunciado en sus redes sociales que habían llegado a un acuerdo y no se cumpliría el paro nacional, los usuarios se vieron sorprendidos en el amanecer de este martes por no contar con la circulación de unidades por las calles.Fue nuevamente sorpresivo el paro en Oberá, “el paro es por tiempo indeterminado, por falta de pagos en haberes de los trabajadores, mientras estamos reunidos y esperando novedades concretas”, manifestaron fuentes ligadas al gremio UTA.Hasta las 22 horas del lunes, la empresa se encontraba negociando y tratando de llegar a un acuerdo con el gremio, hasta habían anunciado en sus redes sociales, pero quedó claro el descontento de los trabajadores y esperan que le abonen parte del sueldo, “el paro es contra la empresa que no están al día con los sueldos, nos deben la mitad del sueldo de abril, además un mes de retroactivo, sería un mes".