Nutrir con el corazón

Lunes 15 de junio de 2020

Rico, nutritivo y solidario. El arroz a la valenciana que compartieron ayer vecinos del barrio La Cima, de Itaembé Miní, puede no haber seguido la receta típica, pero pollo, mandioca y zapallo resultan opciones válidas para un disfrute fortificado. Y el carácter desprendido de quienes lo organizaron, lo cocinaron y también de quienes aportaron los ingredientes le suman ese guiño de preocupación por quienes más lo necesitan. El Grupo Misiones Solidaria lleva comida, sensibilización y también ropero solidario a barrios carenciados. Como sus integrantes, otros pobladores dan su tiempo, esfuerzo y dinero para ayudar. Porque la cuarentena y la pandemia no corregirán a los malos, pero los buenos no aflojan.