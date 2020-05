Nutricionista con Covid-19 denuncia que la escrachan

Sábado 2 de mayo de 2020

Carina Soledad González dio positivo de Covid-19 por un nexo epidemiológico con un compañero del Hospital Fernando Barreyro.

La joven es nutricionista y denunció a través de su red social Facebook que sus vecinos la escracharon por estar infectada. “Soy personal de Salud y son los riesgos que se corren, yo no tengo opción de quedarme en casa porque cuido a sus niños, si yo no voy los niños no reciben la alimentación que necesitan”, comenzó.

Según explicó, los vecinos del barrio donde vive, armaron un grupo de WhatsApp para escracharla tanto a ella como a su familia. “Infórmense, no sean ignorantes, el virus no se transmite por el aire, si usted no habló más de 15 minutos conmigo sin barbijo no se va a contagiar”, manifestó.

Además explicó que su esposo y su hija dieron negativo al test. “Pónganse en el lugar de mi familia o si tu hijo o si tu mamá o si tu hermano fueran Covid-19 yo armaría un grupo para ayudar a ver en lo que necesita, no para inventar cosas”. Finalmente, reafirmó su ética como profesional de la salud e instó a las personas a quedarse en casa.