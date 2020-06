Numerosas actividades aún están en lista de espera para volver a trabajar

Domingo 28 de junio de 2020 | 03:00hs.

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Los que aguardan Establecimientos educativos

En todas sus modalidades (primario, secundario, terciario, universitario), jardines maternales.





Escolares, ómnibus de media y larga distancia, esperan volver.





Hotelería, alojamientos en general. De cabañas a moteles. Agencias turísticas, aeropuertos, aviones, alquiler de automóviles.





Institutos de idiomas, baile y otros similares.





Masajes, pilates y otro tipo de tratamientos corporales.





Siguen sin habilitarse los locales bailables y salones de fiestas, actividades culturales y de esparcimientos, como cines y teatros.





Encuentros deportivos, no están permitidos todas aquellas actividades de contacto desde el fútbol en todas sus variantes, incluidos las canchas de fútbol de salón; el vóley, básquet, hockey y rugby.





En algunas localidades aún tienen problemas para trabajar los feriantes y vendedores ambulantes, en cambio en Posadas comenzaron a trabajar.





Sin bowling, peloteros ni juegos electrónicos.





Desde cumpleaños de 15, Congresos, exposiciones o ferias, ni sonidistas.





Este mes sólo se realizó el primer remate ganadero televisado con animales misioneros.



Sin ingresos, empresas de eventos siguen cerradas

Al cumplirse ayer cien días de iniciada la cuarentena obligatoria en todo el país, el panorama es dispar para las diversas actividades económicas. Algunas pudieron volver con los estrictos protocolos de cuidado, otras se reactivaron solamente en cierto porcentaje y muchas aún aguardan poder retomar el ritmo de trabajo y volver a generar ingresos. A estas distinciones se suma un cuarto grupo, en las que están aquellas actividades que están habilitadas, pero por las circunstancias no son viables, ya que no habría demanda, como ocurre en los bares y kioscos de la terminal.La situación es cada vez más crítica para aquellos que siguen sin generar ingresos desde hace tres meses, pues los compromisos –como insumos, servicios, impuestos, pago de salarios y aguinaldo – deben ser cubiertos de igual manera.El transporte de media y larga distancia fue uno de los servicios que primero se paró, incluso antes de declararse la cuarentena obligatoria, pero se estima que será uno de los que más tarde en volver. No sólo porque se trata de limitar el movimiento de personas, sino porque movilizar los coches significaría un costo muy alto en detrimento de una demanda baja en pasajes.Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap) explicó que por el momento no hubo novedades de un posible regreso.“El tema es cómo se va a arrancar, de qué manera, cómo se va ayudar los primeros meses que no hay pasaje. No hay plata, hay empresas que no tienen ATP (programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) y si sumás costos de combustibles no pueden”, dijo.Y agregó que “hay muchos factores a tener en cuenta, calculo yo que será una de las actividades que más tardará en volver, hay que ver con los intendentes también si permiten el ingreso de personas. Parar el transporte es fácil, pero reactivarlo no”.La inhabilitación de micros de media y larga distancia no sólo dificulta la circulación de personas y la generación de ingresos a las empresas de transporte, sino también deja en pausa decenas de comercios que se encuentran dentro de las terminales. Por eso, al recorrer las instalaciones en los diferentes municipios se puede ver un lugar vacío y desolado, con negocios y boleterías cerradas y pasillos totalmente desiertos.Luis Alberto Fiege, administrador de la terminal de ómnibus de Posadas indicó que desde el inicio de la cuarentena obligatoria, los comercios permanecen inactivos. “La mayoría de los negocios son boleterías de las empresas, y después los comerciales son seis, de distintos rubros, como bares, kioscos, artículos regionales”, detalló.Al tiempo que indicó: “De quienes tenían negocio, algunos tuvieron asistencia del Estado y otros no. Pero hay otra situación, porque los que tienen por ejemplo bares y kioscos, al estar habilitados no reciben ayuda del gobierno, pero no hay ninguna actividad en la terminal como para abrir, aunque hay servicios, costos de mantenimiento que seguir pagando”.El sector turístico es quizás uno de los más complicados. Los atractivos están totalmente cerrados, las agencias sin poder trabajar, así como también los guías, y lo que refiere a hotelería y alojamientos suma tres meses sin ingresos.El pago de servicios, impuestos y salarios complica aún más esta situación, teniendo en cuenta la cantidad de empleados del rubro que una provincia tan turística como Misiones alberga. Por esa razón, tanto Nación como Provincia lanzaron sendas líneas de crédito y asistencia para tratar de paliar el escenario difícil, aunque lo que piden los empresarios es volver al ruedo.Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), afirmó que en lo que respecta a hotelería y alojamientos “están desde que empezó todo esto sin poder trabajar”.“Se presentó un protocolo para abrir al 30 por ciento y sólo para viajantes, está aprobado pero aún falta el decreto reglamentario”, adujo.Al referirse al sector gastronómico, celebró que se haya habilitado, pese a que se trabaja a menos de la mitad de la capacidad. Cabe destacar que en algunas comunas -como Iguazú- aún los restaurantes y casas de comida funcionan sólo por medio de delivery.“Se trabaja a menos capacidad, con restricciones horarias, eso influye para que no estemos al 100 por ciento, también sabemos que estamos en una situación sanitaria compleja, más allá de que Misiones está tranquila y se va llevando bien, la gente lee la información, ve que es complicado y lleva a que no se quiera salir. Pero por suerte se pudo empezar a abrir, y eso sí es positivo”, aseveró.Respecto a la parte turística, los atractivos y agencias se están llevando la peor parte. Con una incertidumbre reinante, el panorama de vuelta al trabajo se vislumbra aún lejano.Héctor Dopazo, presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat), apuntó que “la situación viene muy crítica, no decimos nada nuevo. De venir trabajando con una situación difícil económica, pasamos a generar cero pesos”.“Las estructuras están resentidas, mantener el puesto de trabajo es muy difícil, por eso son importantes las ayudas que el gobierno, tanto nacional y provincial, está dando”, añadió.Dopazo manifestó que en Posadas hay 25 agencias de turismo, mientras que Puerto Iguazú tiene 50 y hay otras tantas en el resto de la provincia, de manera tal que en total hay más de 100 agencias albergando alrededor de 600 puestos de trabajo.“Hicimos un pedido concreto para volver a las agencias, hay necesidades técnicas que no podemos sostener desde nuestras casas. Necesitamos material que está en la agencia. Sabemos que el día uno después de la cuarentena no será el día uno para el turismo, porque la reactivación va a llegar en seis meses, un año, todo va a depender como se va desarrollando. Pero a nivel país muchas agencias ya pidieron la baja y creo que las asistencias que se están dando al sector son fundamentales para que no siga sucediendo”, puntualizó.Desde la Asociación de Proveedores y Realizadores de Eventos de Misiones (Amproe) se relató que casi la totalidad de sus integrantes siguen sin poder prestar servicios. Y eso ha promovido que muchos negocios en distintas zonas de la provincia hayan tenido que disolverse por falta de ingresos.“Los peloteros prácticamente han desaparecido, no sólo en Posadas sino en todas las localidades. También los salones de eventos en estos últimos meses han cerrado muchos y son empresas que la están pasando muy mal porque no tienen forma de generar ingresos. También los pub y boliches, se encuentran sin actividad y varios están analizando el cierre definitivo”, comentó ayer Gastón Jilek, presidente de Amproe.El directivo enfatizó que en su asociación hay desde negocios de repostería hasta empresas integrales de realización de eventos. “Todo lo que es evento está paralizado y hablamos desde un cumpleaños de 15, un baby shower hasta un evento empresarial”.Jilek comentó que hasta el momento se han reunido con funcionarios del Ministerio de Turismo que les han brindado respaldo por considerarlos parte de la actividad del sector en la provincia.Recordó igualmente que pese a ser escuchados, aún no han tenido propuestas o consideraciones para reducir sus gastos de mantenimiento. “Nos preocupa la continuidad de cobros de tasas municipales por ejemplo cuando no estamos teniendo actividad. Igualmente el servicio de energía eléctrica lo debemos pagar aunque no tengamos ingresos”.Jilek recordó que entre sus asociados algunos continúan desesperados por poder ofrecer sus servicios. “Hay empresas de sonido que tienen equipo muy costoso, sin usar porque no se permite ningún evento”.El directivo apuntó por otra parte que le piden a la población no avalar eventos clandestinos. “Somos conscientes de que si pasa algún contagio en un evento clandestino vamos a estar peor. Le pedimos a la gente que sea responsable y no se junte”, dijo Jilek.