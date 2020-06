Nuevos testimonios complicarían a un comisario

Jueves 18 de junio de 2020

La ampliación de denuncia de una mujer que aseguró que el jefe de la comisaría de Campo Viera le solicitó coimas para liberar a su hijo, más el testimonio de una nueva presunta víctima, complicaría la situación del comisario Gilberto S. D. S.

En su edición de la víspera, El Territorio publicó el testimonio de Patricia Soza (32), quien afirmó que en dos oportunidades pagó 3.000 pesos para excarcelar a su hijo Alejandro Javier D. (18).

“El jefe de la comisaría de Campo Viera tomó por costumbre cobrar para liberar a los presos, pero eso está mal. Dos veces le pagué 3.000 pesos para que le largue a mi hijo”, señaló.

Precisamente, el martes la mujer radicó la correspondiente denuncia penal en sede de la Unidad Regional II de Oberá. En la ocasión, también mencionó que el joven habría sido víctima de golpes y apremios.

Ante la publicación de este matutino, las autoridades policiales volvieron a citar a Soza para la ampliación de su denuncia. También se presentó Norma González (45), quien habría padecido otras situaciones a manos del citado oficial.

Sobre la declaración de Soza, este matutino averiguó que además de sumar detalles del presunto cohecho, también aportó el relato de una nueva presunta víctima del mismo comisario.

En consecuencia, en horas de la tarde una comisión policial encabezada por el jefe de la UR II, comisario inspector Juan Rafael Kubiszen, se dirigió a Campo Viera para avanzar en la investigación del caso y entrevistar a más personas.



Grave denuncia

Sobre la presunta metodología de cohecho, Soza precisó que en las dos ocasiones en que pagó 3.000 pesos (6.000 en total), fue el propio jefe de la comisaría local quien le solicitó el dinero a manera de “fianza”.

“Él me llamó desde el teléfono de mi hijo para que vaya a su oficina para arreglar una fianza, me dijo. Así fueron las dos veces. La verdad es horrible que tu hijo esté preso y que le peguen, por eso pagué dos veces. Pero sé que no corresponde, como tampoco corresponde que el jefe pida plata para soltar a los presos. Parece que me vio como un blanco fácil para hacer unas monedas, pero ya se tomó por costumbre”, señaló.

Y afirmó: “Si mi hijo fuera un delincuente yo no lo apañaría, dejaría que pague sus culpas. Pero le tienen marcado, lo ven por la calle y le detienen y se hizo costumbre sacarnos plata”.

Incluso, mencionó que habría más víctimas que no denuncian por temor a represalias.