Nuevos síntomas podrían ayudar a identificar a portadores ocultos

Martes 24 de marzo de 2020

La Asociación Británica de Otorrinolaringología reveló recientemente nuevos síntomas que pueden presentar los enfermos del Covid-19.Según los datos recopilados por los especialistas, las personas que experimenten una pérdida repentina del olfato podrían ser portadores ocultos del nuevo coronavirus, incluso si no presentan otros síntomas.“Ya existe buena evidencia de Corea del Sur, China e Italia de que un número significativo de pacientes con infección comprobada por Covid-19 ha desarrollado anosmia/hiposmia (pérdida o disminución de olfato).En Alemania se informa que más de dos de cada tres casos confirmados tienen anosmia.En Corea del Sur, donde las pruebas se han generalizado, el 30% de los pacientes con resultados positivos han tenido la anosmia como su síntoma principal de presentación en casos leves”, señalan la presidenta de la Sociedad de Rinología Británica, Claire Hopkins, y el presidente de la Asociación de Otorrinolaringología, Nirmal Kumar.Además, los cientificos sostienen que hay un aumento significativo en el número de pacientes que presenten anosmia en ausencia de otros síntomas, según informaron los especialistas de Irán, Estados Unidos, Francia y el norte de Italia.“Creo que estos pacientes pueden ser algunos de los portadores ocultos hasta ahora que han facilitado la rápida propagación del Covid-19. Desafortunadamente, estos pacientes no cumplen con los criterios actuales de prueba o autoaislamiento”, lamentan en el informe.En la opinión de Hopkins y Kumar, si los adultos que no presentan ningún síntoma aparte de anosmia fueran aislados por siete días, se podría reducir la cantidad de personas que actúan como portadores de la enfermedad.“También será un desencadenante importante para el personal de atención médica emplear equipos de protección individual completos y ayudar a contrarrestar las tasas más altas de infección encontradas entre los cirujanos otorrinolaringólogos en comparación con otros trabajadores de la salud”, concluyeron los expertos.El coronavirus ya infectó a 378.741 personas en todo el mundo, provocando 16.496 muertos, con Estados Unidos ubicándose en el tercer puesto entre los países que tienen más enfermos, según el balance global actualizado.