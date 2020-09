Nuevo revés para la banda brasileña que cayó en San José el año pasado - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Tras su detención en San José, el grupo fue calificado de alta peligrosidad, a tal punto que fueron asociados al Primer Comando Capital (PCC) o al Comando Vermelho (CV), dos bandos narcocriminales de Brasil. Todos fueron alojados por separado y con seguridad reforzada en distintos puntos de Posadas hasta que se dispuso el traslado del cuarteto hasta la cárcel de Ezeiza por temor a posibles intentos de rescate, tal lo registrado en la Unidad Penal II de Oberá en 2018 con otros brasileños detenidos.





En cifra 7 Al momento de ser detenidos en San José, el grupo llevaba siete armas de guerra: dos pistolas de calibre 9 mm, cuatro de calibre 380 y una calibre 40.

A pocos días de cumplir un año tras las rejas en Argentina, los temibles brasileños capturados en San José en septiembre de 2019 continúan realizando presentaciones ante la Justicia y en las últimas horas recibieron un nuevo revés.La última novedad tiene que ver con una resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Misiones, cuyos magistrados confirmaron todo lo actuado hasta el momento por el Juzgado Federal de Posadas y, por consiguiente, ratificaron todas las medidas tomadas en la causa por parte de la jueza Verónica Skanata.La camara misionera debió volver a intervenir en el expediente luego de que Skanata rechazara a mediados del mes pasado un habeas corpus presentado por la defensa oficial de los brasileños identificados como José Brinck Gutierres, Hemerson Olivera Machado, Josué Silva de Aguiar y Fabio Moreira de Oliveira.Tras ese rechazo, la defensa de los extranjeros apeló esa resolución y en el nuevo recurso presentado agregó más planteos a tener en cuenta, principalmente relacionados al lugar de detención en el que están los brasileños: el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.En la última apelación, la defensa del cuarteto mencionó un agravamiento en las condiciones de detención de los brasileños en Ezeiza, ya que se encuentran aislados y eso les impide mantener contacto con el resto de la población carcelaria, como así también señaló que la distancia les impide tener entrevistas personales con abogados, lo que afecta al derecho de defensa.Por último, también atacaron un pronunciamiento previo por parte de la Unidad Penal 17 de Candelaria que en su momento había considerado que el alojamiento de los brasileños en ese presidio no era adecuado por la pertenencia de éstos a una red transnacional de delitos.En la reciente apelación, la defensa planteó que esta situación no está debidamente acreditada y argumentó que los extranjeros están imputados por “tenencia de arma de guerra en concurso real con supresión de numeración de un objeto registrado”, calificación legal bajo la cual de haber sido condenados ya estarían gozando de la libertad.Todos estos planteos debieron ser analizados por los magistrados de la Cámara, quienes finalmente a fines de la semana pasada se pronunciaron y el veredicto volvió a ser negativo para los intereses del grupo extranjero, ya que confirmaron el rechazo del habeas corpus decidido en primera instancia y efectuaron varias consideraciones más.Por ejemplo, contestaron que el planteo de las cuestiones referidas a la comunicación de los detenidos tanto con otros internos como con su defensa y seres queridos se debe tener en cuenta el contexto de la crisis sanitaria por la cual atraviesa el país y que ante ello se deben utilizar los sistemas de videollamadas. Con eso, los magistrados consideraron que en esta situación en particular no existe vulneración de derecho alguno.Tampoco consideraron arbitrario o irrazonable la negativa del penal de Candelaria a recibirlos en su presidio. Al respecto, desde la Cámara repitieron la argumentación de las autoridades de ese penal para contestar el planteo, basado en el peligro de fuga y el riesgo de conflictividad que representan los brasileños, situaciones que podrían poner en juego la seguridad penitenciaria en el lugar.En este punto cabe mencionar que en septiembre del año pasado, cuando los brasileños fueron detenidos, todos ellos fueron alojados en distintas dependencias de fuerzas provinciales y federales y que ante la peligrosidad que representaban fueron trasladados a Ezeiza, un penal de máxima de seguridad.Ya a mediados de junio el grupo había recibido un revés judicial, cuando su defensa solicitó la excarcelación de los brasileños pero nuevamente tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara de Apelaciones luego, rechazaron la solicitud.En respuesta a esos pedidos, la Justicia en ese momento había expuesto una batería de argumentos que daban cuenta de la inviabilidad del otorgamiento del beneficio. Entre las cuestiones más importantes esgrimidas, los camaristas recordaron que los implicados ingresaron al país en forma clandestina, sin documentos de identidad y que ninguno registra residencia en la Argentina ni arraigo, circunstancias que configuran un latente peligro de fuga.Además, mencionaron que todos registran antecedentes condenatorios en su país de origen, de acuerdo a la información entrecruzada con la Secretaría Pública del Estado de Rio Grande do Sul.La banda brasileña fue capturada en septiembre del año pasado durante un control de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el puesto Centinela de la localidad de San José.Los extranjeros circulaban por la ruta nacional 14 a bordo de una camioneta Honda Raw -con pedido de secuestro por robo en Chaco- y llevaban consigo siete armas de fuego: dos pistolas calibre 9 milímetros -las que usan las fuerzas armadas-, cuatro de 380 y una calibre 40. Ninguna de ellas tenía la documentación pertinente.En el rodado además dieron con dos supresores de sonido o silenciadores y precintos, como así también camperas, chombas y gorras con la inscripción PFA. Incluso, las chombas tenían abrojos con nombres de supuestos efectivos de la fuerza que también aparecieron en los atributos similares hallados en la casa de Luis Miguel Baden, el posadeño detenido a fines de mayo y ahora procesado en el marco de la causa que investiga el plan para atentar contra la vida del magistrado Fernando Verón, magnicidio que se descubrió era orquestado por el narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (52), que comparte lugar de detención en Ezeiza con los brasileños.Para los pesquisas, esa coincidencia en los atributos de la ropa de la PFA no sería una simple casualidad, sino una conexión directa. Ortigoza, Nebrisky, Flores son las falsas identidades que se apreciaron en las imágenes capturadas en los atributos falsos que llevaban los brasileños. Nebrisky es el nombre coincidente y el lazo entre los distintos procedimientos.