Nuevo revés judicial para los policías acusados por el homicidio de Andrade

La causa por el homicidio de Reinaldo Andrade (37), por la que están acusados y detenidos dos efectivos de la Policía de Misiones, sigue su curso en el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente y, según pudo indagar este medio, aún se aguardan la incorporación de algunas pericias para que el juez Gerardo Casco determine la situación procesal de los implicados.El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2019 en un camino rural que se desprende de la ruta costera 2. El oficial subayudante identificado como Matías L. (22) está señalado como el autor del disparo mortal y fue imputado por homicidio calificado por integrante de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego. Al cabo Fabio B., en tanto, se lo acusa como partícipe necesario del crimen.Hasta el momento, las pruebas confirmaron que del arma del suboficial ayudante salió la bala calibre 9 milímetros que mató al hombre, al tiempo que la autopsia determinó que el impacto ocurrió desde corta distancia. De todas formas, sobre este punto la defensa solicitó exámenes más exhaustivos.Más allá de eso, en las últimas semanas los efectivos volvieron a recibir un revés judicial. Según lo que pudo determinar El Territorio en base a fuentes con acceso al expediente, el magistrado interviniente denegó un pedido de cambio de calificación solicitado por las defensas.Los abogados habían solicitado que se los acuse por homicidio en exceso de legítima defensa, caratula mucho menos gravosa que la actual, que contempla una pena de prisión perpetua. Sin embargo, tanto la querella como el fiscal Rodolfo Cáceres se pronunciaron en contra y finalmente el recurso fue denegado por el juez.Esta negativa se suma a los pedidos de excarcelación que fueron rechazados oportunamente por Casco.Este no es el único pedido de la defensa. Tal y como informó este medio con anterioridad, también se solicitó un estudio que determine con más exactitud la distancia desde donde ocurrió el disparo. Consiste en un análisis minucioso de las marcas de ahumamiento o tatuaje que se genera alrededor de las heridas de bala.Es que estas marcas se forman con los gases y restos de pólvora que se esparcen después del disparo. En base a estos elementos, los peritos especializados pueden obtener una estimación en cuanta a la distancia en la que fue ejecutado el tiro. “A más cerca el disparo, más pólvora quedaría”, explicaron.Más allá de eso, ahora se aguardan las pericias accidentológicas sobre los dos vehículos involucrados en la secuencia que terminó en muerte, la cual fue realizada por Gendarmería Nacional. Por otro lado, la querella también solicitó una reconstrucción del hecho, medida que podría aclarar muchos puntos que aún parecen oscuros o sobre los cuales se vertieron diferentes versiones.Una vez que todo esto sea incorporado al expediente, posiblemente el juez Casco tendría los elementos para definir la situación procesal de ambos. Es decir, determinar si seguirán el proceso en libertad o con prisión preventiva.Las circunstancias del hecho estuvieron muy poco claras desde el comienzo. Esa tarde los efectivos, actuando de civil y en un vehículo particular, comenzaron la persecución de un Volkswagen Voyage que aparentemente estaba ligado al contrabando de cigarrillos.Dijeron que en medio de esa persecución que el vehículo de Andrade se interpuso en el camino e intentó impedir el accionar de los policías y agregaron que llegaron a ver que la víctima estaba armada con un revólver calibre 38 y ante ello abrieron fuego al sentir que sus vidas estaban en riesgo.Sin embargo, toda esta versión fue contradicha, tanto por los acompañantes que estaban con Andrade en ese momento como así también por los vecinos de la zona. Todos ellos son testigos y no están detenidos ni investigados en la instrucción.De acuerdo a estos testimonios de los acompañantes de Andrade, ellos viajaban rumbo a una chacra de la zona mientras bebían cerveza y escuchaban música. En determinando momento, uno de ellos pidió bajar a orinar, por lo cual Andrade detuvo el rodado a un costado del camino y en esa instancia fueron embestidos por el Ford Focus en el que se movilizaban los policías.Cuando los ocupantes del Trend se recompusieron del accidente notaron que Andrade ya estaba herido de bala, por lo que se cree que el disparo fue inmediatamente después de la colisión. A partir de ahí, fueron los mismos policías que auxiliaron a la víctima mientras que los vecinos de la zona pidieron una ambulancia.En el marco de la pesquisa se incautaron las armas reglamentarias de ambos uniformados, como así también un revólver calibre 38 y un pistolón que fueron hallados fuera del vehículo de Andrade, a unos pocos metros.Allí surge otra contradicción en las versiones aportadas, ya que los testigos dijeron que ellos no llevaban armas consigo y que todo ocurrió de un momento a otro. Al respecto, desde la querella -que representa a la familia de la víctima- señalaron que esos dos elementos no tienen huellas ni estaban embarradas, pese al barro en el lugar.Las pericias hechas por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) determinaron que las dos armas atribuidas al grupo de Andrade estaban en condiciones de disparar, pero no fueron accionadas, lo cual desestimaría la posibilidad de un enfrentamiento armado o un fuego cruzado entre ellos y los policías, mientras que en segundo término confirmaron que el proyectil que mató a la víctima salió del arma del oficial detenido.