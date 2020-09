Nuevo récord en el país con otras 429 víctimas mortales - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

Protocolo listo para el Puente de la Amistad Con el objetivo de reactivar las compras en Ciudad del Este, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez aprobó el protocolo para la apertura gradual del Puente de la Amistad. La decisión se tomó ayer y desde cancillería se trabaja en definir en conjunto con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la fecha para la reapertura del viaducto.



Sin embargo, comerciantes del vecino país solicitaron la apertura total del puente, que permanece cerrado desde marzo, cuando comenzó la pandemia.



Por su parte, el gobernador de Itapúa Juan Schmalko solicitó a Cancillería iniciar las gestiones para la reapertura del puente fronterizo San Roque González de Santa Cruz, con fines comerciales.



Esta iniciativa fue rechazada en varias oportunidades por el gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.

El gobierno nacional informó ayer que fueron reportados 8.782 nuevos casos de coronavirus Covid-19 y el total de infectados en el país es de 640.143. Además, se ingresaron al sistema 429 fallecidos y las víctimas fatales son 13.482. En el extremo opuesto, los recuperados llegaron a 508.563.Si bien las 429 muertes representan un nuevo récord desde que empezó la pandemia, sucedieron mucho antes de lo que fueron cargadas al sistema. Por ejemplo, 201 son de hace más de un mes y 146 de más de dos meses. Y de las 275 de la provincia de Buenos Aires,193 acontecieron entre junio y julio.El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que, “luego de un largo período de estabilidad de entre 1.100 y 1.330” nuevos casos diarios de coronavirus, en la última semana el distrito registró “un descenso de esos valores” a un rango que va entre 900 y 1.100 de promedio por día.Por otra parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, coincidió en que se observa “un descenso, por ahora sostenido” en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), pero advirtió que en los distritos del interior bonaerense hubo un “aumento en la cantidad de casos” de coronavirus.Dos horas de reunión, y un principio de acuerdo. Los ministros de Educación y Salud de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires se reunieron ayer para discutir sobre un posible regreso a las aulas, con el objetivo de poder consensuar la vuelta a las clases presenciales con criterios epidemiológicos. En principio, según confirmaron desde el ministerio de Educación porteño, se habría llegado a un acuerdo para revincular a los 6500 alumnos que desde que comenzó la cuarentena no tuvieron contacto con sus maestros. Para que el plan se ponga en marcha, ahora falta que Ciudad haga algunas modificaciones solicitadas por la cartera sanitaria nacional en los protocolos presentados, como así también lo hará el Ministerio de Educación de la Nación sobre lo pedagógico.El particular reclamo de estudiantes secundarios para que vuelvan las clases presencialesA fines de agosto, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, había propuesto abrir las salas de informática de más de 400 escuelas para que los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad pudieran ir y utilizar las computadoras. “Finalmente nos autorizaron a que esos alumnos puedan retomar el contacto con sus docentes, pero no será en las plazas ni en las salas de informática, sino en los patios de las escuelas”, dijo una fuente de la administración porteña apenas culminó el encuentro del que participaron los ministros nacionales de Salud Ginés González García, y de Educación Nicolás Trotta, junto a sus pares porteños, Fernán Quirós y Soledad Acuña. “Se buscará analizar la situación epidemiológica de la Ciudad y establecer indicadores epidemiológicos objetivos que permitan trazar una hoja de ruta para la apertura progresiva y escalonada de las actividades escolares sin exponerlos a los riesgos de un posible contagio.Julio Obelar, presidente del Colegio Médico de Jujuy, se refirió a la crítica situación que atraviesan los médicos de la provincia que están muy expuestos a enfermarse, señaló que Jujuy tiene siete médicos fallecidos y tres en estado crítico en este momento de un total de 40 en el país.Obelar dijo que el mayor problema en Jujuy es el politrabajo que afronta el médico que atiende muchas veces en el hospital, la clínica y el consultorio y señaló que están preparando desde el Colegio Médico una plataforma para atención on line para disminuir el contagio del médico y del paciente.