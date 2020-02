Nuevo espacio para el hockey

Jueves 27 de febrero de 2020

Por Facundo Alzaga deportes@elterritorio.com.ar

Con el objetivo de tener en la provincia un hockey más inclusivo, popular y social, un grupo de personas amantes de este deporte, encabezados por Teresa Arriola, puso manos a la obra para crear la Liga Posadeña de Hockey, una Asociación que pretende jugar su primer campeonato oficial a mediados de marzo y que ya disputó un torneo piloto el pasado fin de semana en las canchas que posee el club Crucero del Norte.

Este torneo denominado ‘Bienvenida’ superó todas las expectativas en cuanto a la cantidad de equipos y jugadoras/es que se sumaron y es por eso que los impulsores de esta Liga están trabajando para poder completar las cuestiones que aún restan por resolver.

La idea nació hace apenas un par de meses y fue por iniciativa de Teresa Arriola, quien vio esa necesidad de brindar un espacio para que el hockey esté más al alcance de las manos de todos aquellos que pretenden jugarlo.

“Un día estaba en mi casa y me puse a pensar que había que hacer algo por el hockey en Misiones. Lo primero que se me ocurrió fue publicar en Facebook y convocar a aquellos que estaban interesados en formar una Liga Posadeña de Hockey. Así nació la idea”, recordó Teresa en diálogo con El Territorio.

“Veíamos la necesidad de que el hockey sea más inclusivo. Que todos los chicos puedan jugar sin la necesidad exclusiva de estar federados y pertenecer a un club”, explicó luego.

Uno de los principales obstáculos para poder jugar al hockey en alguno de los clubes de Posadas y pertenecer a la Federación Misionera son los gastos que esto conlleva.

Los aranceles son bastantes elevados y ese es uno de los puntos en los que la nueva Liga Posadeña busca diferenciarse con costos mucho más accesibles. Los costos de inscripción para la Liga Posadeña de Hockey serán de 2000 pesos por año por equipo y 300 pesos por mes por cada jugador. Además, en las categorías infantiles no se cobrará absolutamente nada para participar.

“Hasta el momento Crucero del Norte es el único club que se sumó a este proyecto y nos alquila la fecha por fin de semana. Queremos abrirle la cabeza al mundo del hockey. Hasta ahora está la Federación Misionera de Hockey y la Asociación Misionera de Mami’s Hockey, pero lo que queremos lograr con la Liga Posadeña es que sea un deporte más inclusivo y que todos aquellos que quieran jugar al hockey puedan hacerlo”, profundizó la impulsora de este nuevo espacio para el deporte del palo y la bocha en la Tierra Colorada.

En cuanto a la parte legal de este proyecto, la presidenta de la nueva Liga confirmó que “ya tenemos una personería jurídica. La idea es que los trámites burocráticos sean más ágiles. Lo único que vamos a tener que pagar por mes serán las canchas, los árbitros y las ambulancias, eso es lo único que nos exigen para poder practicar este deporte. Somos un asociación sin fines de lucro”, remarcó.

A modo de prueba de lo que será el torneo de la Liga, que se dividirá en Apertura y Clausura entre las dos mitades del año, el fin de semana pasado se jugó en Crucero del Norte el torneo ‘Bienvenida’, una competencia que sorprendió a los organizadores por la numerosa concurrencia.

“En el torneo del fin de semana en Crucero del Norte juntamos 400 personas, un número que nos sorprendió porque no esperábamos tantas personas. Fueron 35 equipos. El sábado se jugó un torneo de Mami’s seven y el domingo el de las categorías Damas y Caballeros. Lo bueno de esta Liga es que también se pueden sumar los equipos del interior y sabemos que van a venir varios porque no tienen ese espacio para competir”, destacó la presidente de la Liga, que tiene como vicepresidente a Gabriel Beltrando. “Gracias a la Liga también va a volver la competencia en la rama masculina, que estaba parada”, aportó el vice.



Las Leoncitas van por todo

Entre los equipos que se sumarán a este nuevo proyecto se encuentra el de Las Leoncitas, que está integrado por varias jugadoras del club Capri que aprovecharán la oportunidad para sumar más partidos todas las semanas.

La creadora de este equipo fue Paola Nacimento, la mamá de Gianella Galeano, quien integra el nuevo equipo y es una de las promesas del hockey misionero. Las Leoncitas se destacaron y demostraron un gran nivel el fin de semana, lo que las posiciona como una de las principales candidatas a pelear por grandes cosas en la nueva Liga.

“Acá hay una necesidad de que cada vez hayan más competencias. Con este nuevo torneo las chicas pueden tener más partidos y adquirir otro roce al jugar con chicas más grandes que su edad. Con la edad que ellas tienen en la Federación no le permiten jugar con chicas más grandes y acá sí está permitido”, contó la entrenadora de Las Leoncitas, quien está acompañada por el preparador físico Josue Arrieta.

Si todo sale bien como hasta el momento y se terminan de cumplir con todo lo necesario, la primera Liga Posadeña de Hockey comenzará el fin de semana del 15 de marzo.