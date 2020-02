Nuevo capítulo en la guerra Heard-Depp

Lunes 3 de febrero de 2020

En las últimas horas se filtraron audios de la actriz Amber Heard reconociendo que había golpeado a su ex marido Johnny Depp. Las grabaciones son de 2015 y en ellas, la mujer describe con detalles cómo eran las discusiones entre la pareja durante su corto matrimonio de dos años. Según el diario británico Daily Mail, estos mensajes fueron registrados de manera consensuada en una sesión informal de terapia.

En unos de los audios, él le exige que se cuiden, que eviten llegar a la pelea física. Que si es necesario, se separen pero que no se puede llegar a tamaña violencia. “No puedo prometerte que no volveré a hacer daño físico. A veces me enojo tanto que me pierdo”, asume ella conmovida. Y agrega: “Pero puedo prometerte que haré todo lo posible para cambiar. “Te lo prometo”.

Ya con otro tono, más el de una pelea en el ámbito privado y no bajo la mirada de un terapeuta, la pareja parece más agitada. “Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo”, dice Heard dirigiéndose a Depp.

Bajo el hashtag #JusticeForJohnnyDepp, varias cuentas han solicitado que se reivindique el nombre del intérprete, cuya reputación se vio dañada por la denuncia de su ex pareja. Los comentarios se enfocaron en el deterioro físico, la depresión y la pérdida de oportunidades de trabajo que sufrió el actor por causa de los alegatos de Heard.

En tanto, la defensa de la actriz negó las acusaciones y emitió un comunicado. “Son claros los intentos desesperados de Depp y sus asesores por revivir su carrera iniciando un litigio sin fundamento contra tantas personas que una vez estuvieron cerca de él”.

Si bien no se ha confirmado, se cree que el audio filtrado -que es un extracto de una conversación de una hora- forma parte de la evidencia presentada por el actor en su contrademanda.