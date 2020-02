Nuevo cachetazo para Messi

Viernes 7 de febrero de 2020

Envuelto en una crisis interna, Barcelona perdió 1-0 ante el Athletic de Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey y quedó eliminado de la competencia en la que en 2019 había llegado a la final.

El elenco dirigido por Quique Setién fue superior a lo largo de los 90 minutos y generó varias situaciones de gol, incluido un mano a mano de Messi a tres minutos del epílogo. Pero pareció la falta de efectividad.

Los vascos, en cambio, encontraron su grito en tiempo de descuento gracias a un cabezazo de Iñaki Williams. Y hundió aún más en la incertidumbre al conjunto azulgrana.

Así, la Copa del Rey se transformó en el certamen de las sorpresas: a las semifinales accedieron Athletic Bilbao, Real Sociedad (que eliminó ayer a Real Madrid tras ganarle 4-3), Mirandés y Granada: hoy se desarrollará el sorteo para determinar los cruces, que serán de ida y vuelta.

Y Barcelona continuará buscando la salida a la crisis, con problemas de resultados (no llegó a la final de la Supercopa española y perdió la punta de la Liga de España a manos del Merengue), de juego (la salida de Ernesto Valverde fue la consecuencia) y de estructura, con el enfrentamiento entre el director deportivo Eric Abidal (que acusó a los jugadores de no entrenarse a consciencia y de no respaldar al DT saliente) y el capitán Messi como exponente.



¿Se va la Pulga?

Precisamente luego del fuerte enfrentamiento con Abidal, el futuro de Messi en Barcelona empieza a ser incertidumbre. El argentino hace más de dos décadas que se encuentra en el conjunto catalán, pero los últimos acontecimientos en el club podrían hacer que la Pulga se replantee un nuevo destino, según apuntan desde Italia.

La Gazzetta Dello Sport, medio italiano, asegura que hay varios clubes interesados y que se preparan para una posible salida de Leo utilizando la cláusula de escape, una condición que figura en su contrato que permite que se vaya gratis cada final de temporada si avisa al club blaugrana con un mes de antelación.

El diario italiano asegura que hay cinco clubes interesados y capacitados para asumir una posible contratación del astro argentino: París Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter de Milán. Estos equipos no tendrían que pagar traspaso pero el desembolso para que firme el seis veces elegido Balón de Oro, sería multimillonario.

No hay nada concreto pero buena parte de la élite del fútbol continental ya se preparan por si Messi convierte en realidad la idea de cambiar de equipo y jugar por primera vez con otra camiseta.