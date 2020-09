Nuevo ataque de pumas en Andresito a ovejas y terneros - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 16:00hs.





"El último ataque antes de éste fue el 22 de julio; estoy desesperanzado por la falta de respuestas de parte del Ministerio de Ecología; el perjuicio económico es enorme. Para que se tenga una idea, precisó el colono, de más de 500 cabezas de ovejas de raza que tenía, en el último año y medio la depredación de los pumas me dejaron sólo 51 animales (31 madres y 15 corderos). Apenas ocurrido este verdadero desastre, hice la denuncia en la Comisaría y me puse en contacto con Ecología y con la Fundación Vida Silvestre, pero como viene ocurriendo sistemáticamente no me ofrecen ninguna solución”, precisó sin ánimo alguno el colono que tiene su chacra en el paraje “Las Quinientas” de Comandante Andresito.





“El ataque de los felinos llegó también a los terneros", señaló a El Territorio el presidente de la Asociación Ganadera Andresito el ingeniero Darío Bruera.





“Nuestras autoridades tendrán que tomar cartas en el tema, porque estamos observando que hay una escalada sin pausas, de ataque a los rodeos por parte de los pumas. Nos preguntamos como productores, qué temperamento vamos a seguir ante esta situación alarmante”, enfatizó.

El pasado martes, nuevamente los pumas mataron ovejas adultas y corderos en la chacra del colono pionero de Andresito, Elías Obszurkiewicz; esta vez fueron cinco ejemplares.