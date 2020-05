Nueve de cada diez argentinos “deben algo”

Martes 26 de mayo de 2020

Como era previsible a partir de los efectos que sobre la economía tiene la cuarentena decretada en el marco de la pandemia de coronavirus, en mayo creció un 9,5% el stock de endeudamiento de las familias argentinas, principalmente en el sector “no bancario”. Así lo revela el último informe del Centro de Economía Regional y Experimental, que indica que a lo largo de ese mes creció muy fuerte la deuda con familiares, amigos, empresas de servicios a los que no se abonaron facturas y el Estado por el no pago de impuestos.De acuerdo con el Cerx, mientras la deuda bancaria subió un 2,4% en lo que va de mayo, la no bancaria creció un 25,9%.El stock de deuda bancaria creció a mucho menor ritmo porque se dejaron de pedir préstamos personales y porque las tarjetas de crédito comenzaron a recibir la acreditación de créditos a tasa cero, que se usaron para cubrir los mismos pagos. A pesar de las ayudas del Estado dispuestas por el gobierno de Alberto Fernández y la flexibilización de la cuarentena, “la falta de ingresos continuó sintiéndose” aunque esas medidas redujo al 4,1% la cantidad de hogares con ingresos nulos este mes. De acuerdo con el Cerx, sin embargo, “no alcanzó” y en mayo el 87,7% de las familias “quedó debiendo algo”. Son 12 millones de hogares los endeudados.