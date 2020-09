Nuevas metas para la crisis de mediana edad - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Las crisis son oportunidades, plantean los especialistas, y para la denominada crisis de la mediana edad (que se estimaba para los 40, pero ahora amplió su rango desde los 35 a los 55), más de 30 expertos internacionales darán herramientas en diversas áreas: cuidado del cuerpo y la mente, superación personal-profesional y espiritualidad.Esto en el marco de una cumbre virtual que irá del 7 al 12 de septiembre, pero que tiene abierta su inscripción gratuita a través de la web elartedeunavidaplena.live.“Se dice que uno a los 20 años sueña con grandes cosas, con comerse el mundo, y a los 30 hace lo que puede, termina la carrera, lo que le pide la sociedad, la familia, y a los 40 evalúa qué paso con ese joven o esa joven, qué hice con ese sueño de los 20, se replantea y hace un balance”, comenzó explicando la coach Beatriz Martínez, que representará a Misiones en esta cumbre internacionalEn una distendida charla, la también especialista en mentoring deslizó que “sin crisis no hay crecimiento. Necesitamos hacer esa reflexión para ver dónde estamos parados, a quién le estamos haciendo caso a nuestra esencia o a lo que nos demandan los demás”. En esa línea describió que hay signos que se perciben en este rango etario y destacó la necesidad de puntualizar los chequeos médicos.Mientras los hombres suelen padecer el síndrome de Peter Pan, las mujeres parecen valorar tener un compañero maduro, a pesar de que cada caso tendrá sus características específicas en base a la experiencia, los ideales de vida y las frustraciones.“Es clave verlo como oportunidad y aceptar lo que está empezando. Aceptarse, aprender que no somos la cana, ni la gordura, ni la celulitis, ni la calvicie. Eso no me define”, remarcó Martínez, al tiempo que entendió que si se desencadena tristeza, “está bien hasta cierto punto, porque son duelos. Ya no soy el de los 20, pero tengo otras oportunidades, otras experiencias y puedo encarar otros aprendizajes sin borrar todo lo anterior”.Así, recomendó como ejercicio cada tanto mirar para atrás y ver lo aprendido. “Preguntarse: ¿Cambiaría mi vida? ¿Sería otra persona? La mayoría de las personas, 9 de 10, no cambiarían su vida por más que haya pasado lo que haya pasado, porque si no, no serían ellos. Todo lo que vivieron los trajo a lo que son hoy”, explicó.Si bien muchos paradigmas se modificaron, las presiones sociales y sobre todo familiares siguen pesando. Hay mandatos que se persiguen de manera inconsciente y que pueden ser dañinos para la individualidad. Por eso, otra clave es poder cambiar los objetivos que creemos ideales, revisarlos, qué cosas podemos agregar y trabajar para que sean reales, plantear metas claras y darles forma.Vale la pena sumergirse en esta cumbre y poder hacerse de algunas herramientas (se hablará de medicina, sexualidad, espiritualidad y mucho más) para delinear propósitos, entender qué nos pasa y encarar los próximos 40 o 50 años de vida con potencia y alegría.