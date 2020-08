Nuevas marchas contra el presidente de Bielorrusia - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020

Miles de manifestantes se congregaron ayer por segundo domingo consecutivo en las calles de Minsk para protestar contra el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, al que acusan de fraude electoral, mientras que Rusia volvió a respaldar al mandatario y acusó a fuerzas externas de querer “provocar un derramamiento de sangre”.En este clima de tensión, Lukashenko arribo a su residencia en Minsk en helicóptero, vestido con un uniforme con chaleco blindado y con un fusil sin cargador al hombro, según un video publicado en redes sociales y en el canal de Telegram @pul_1.En el video se ve a dos personas recibiendo a Lukashenko, una de ellas es supuestamente el ministro de Defensa, Víctor Jrenin.Se escucha también al presidente preguntar si todavía hay manifestantes en las inmediaciones del palacio.Los manifestantes se concentraron en la plaza de la Independencia de la capital al grito de “Uchodi!” (“¡Largo de aquí!”) y las fuerzas de seguridad, que avisaron que la manifestación no fue aprobada por el Gobierno, bloquearon los accesos a la plaza.El Ministerio del Interior señaló que “el evento es ilegal” y que los participantes serán “responsabilizados” de lo que pueda ocurrir, mientras el jefe de la Policía bielorrusa, Ivan Kubrakov, instó a los participantes de que se dispersen de la plaza.En sintonía, el ministro de Defensa, Viktor Jrenin, advirtió de que habrá intervención del Ejército si se producen ataques contra monumentos o instalaciones militares en el marco de las movilizaciones de la oposición.Lukashenko obtuvo el 9 de agosto pasado un sexto mandato consecutivo tras alcanzar el 80 por ciento de los sufragios, contra el 10 por ciento que cosechó Svetlana Tijanovskaya, actualmente refugiada en Lituania, aunque la oposición denunció que hubo fraude en esos comicios.Tijanovskaya declaró que tiene intención de regresar a su país y entablar un diálogo con el mandatario para solucionar la actual crisis política “una vez que libere a todos los presos políticos”, incluido su marido, un conocido bloguero arrestado en mayo acusado de incitar a la violencia.“Si es necesario hablar con Lukashenko y entiendo los motivos, no veo por qué no debería hacerlo”, declaró la opositora.Por su parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, denunció la existencia de fuerzas externas que intentan ocasionar un baño de sangre en Bielorrusia.“Hay quienes quieren que la situación que es pacifica en Bielorrusia derive en violencia, buscan provocar un derramamiento de sangre y que se repita el escenario ucraniano”, dijo el canciller.“El pueblo bielorruso decidirá por sí mismo cómo salir de esta situación”, destacó el ministro y llamó al inicio de un amplio diálogo nacional en Bielorrusia.Alexander Lukashenko llegó al poder en Bielorrusia el 20 de junio de 1994, con la promesa de tener una mayor integración con Rusia, algo que logró en 1997 y fue reelecto en seis oportunidades, aunque en varios de esos comicios siempre hubo dudas por posibles fraudes.