Nuevas acusaciones de sobornos por la elección de Rusia 2018 y Qatar 2022

Miércoles 8 de abril de 2020

Un grupo de fiscales de los Estados Unidos denunció ayer nuevos casos de millonarios sobornos en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 y acusó a varios directivos de Fifa y a ejecutivos de la cadena 21st Century Fox por los derechos audiovisuales de los torneos.

El Departamento de Justicia de

los Estados Unidos indicó que el fallecido Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol, y Ricardo Teixeira, ex presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, “recibieron pagos en forma de soborno a cambio de sus votos a favor de que Qatar acogiese la Copa del Mundo de 2022”. El emirato ganó por 14-8 en la votación a la candidatura sobre Estados Unidos. La denuncia judicial agregó que el trinitense Jack Warner, ex vicepresidente de la

Fifa, “recibió pagos en forma de soborno por un total de cinco millones de dólares” por dar su apoyo a Rusia para el 2018, al igual que Rafael Salguero, ex presidente de la Federación de Guatemala. Otros ejecutivos del fútbol y de la cadena 21st Century Fox están acusados igualmente de corrupción respecto a los derechos audiovisuales en varios torneos.