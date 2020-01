Nuevamente candidato

Martes 14 de enero de 2020

La Franja, de los más ganadores Guaraní es uno de los equipos más representativos del país en esta región y sus participaciones en los extintos torneos Nacionales todavía son motivo de festejo.

Pero para llegar a esos campeonatos, la Franja ganó, en varias oportunidades, los antiguos Regionales.

El conjunto de Villa Sarita ganó el torneo Regional en 1971, 1981, 1982 y 1985, por lo que luego jugó en Primera.

Además entre sus vitrinas están los torneos del Interior 1988/89 y 1992/93, que le dieron ascensos y el Argentino B 2011/12, que lo hizo subir de categoría.

Por todas esas coronas, Guaraní es uno de los equipos más ganadores del interior del país, solamente por debajo de San Martín de Tucumán y Chaco For Ever, que tienen ocho títulos.

El sueño y el objetivo de Guaraní para este torneo Regional que está por comenzar son los mismos que los del año pasado: el ascenso. Volver al torneo Federal A tras dos años será la misión de los de Villa Sarita que, sin dudas, son candidatos en un torneo de 195 equipos.Tras estar más de medio año compitiendo solamente en la Liga Posadeña, la Franja comenzó el armado del plantel temprano y el 2 de enero puso en marcha el trabajo para tratar de ascender.Manuel Dutto continúa al frente del plantel, pero para este torneo tendrá a un nuevo ladero. Caíto Fileppi colgó los botines y ahora estará al lado de Dutto en el banco de suplentes.Ese, claro, no será el único cambio que tendrá el Guaraní de 2020. Hugo Troche, capitán y referente en el torneo anterior, se pasó a Sporting de Santo Pipó y varios de los jugadores que terminaron siendo titulares en el certamen anterior dejaron Villa Sarita.De todas maneras, Guaraní contará con nombres importantes y de gran recorrido. Enzo Bruno, Miguel Nievas Escobar, Chipi Vera, Leandro Zárate, Diego Pave y Raúl Poclaba aparecen como los destacados en un plantel que juntó a varios misioneros para darle forma definitiva al equipo.Seguirán, del torneo anterior, Miguel Comes y Kike Villalba, dos pilares del conjunto que llegó a la final por el ascenso ante Central Norte de Salta.Guaraní será parte de la zona 7 de la Región Litoral Norte, debutará el primer domingo de febrero, el 2, ante Nacional en Puerto Piray y luego quedará libre. Después recibirá a Timbó en Villa Sarita y, en el mismo escenario, a Nacional. Nuevamente tendrá fecha libre y cerrará la primera fase en Jardín América ante el Verde.Por ahora eso marca el fixture y la Franja tendrá que terminar primero para abrochar su pasaje a la siguiente instancia o ser uno de los mejores tres segundos de siete zonas, para aspirar a seguir en camino en un torneo Regional con formato renovado.Sin dudas que la Franja es el gran candidato de los seis equipos misioneros y, por historia, el de más renombre en esta parte del país. Eso, de todas maneras, no asegura nada y no es una ventaja para los posadeños.El año pasado, el conjunto de Dutto tuvo que pelear y bastante en cada fase del certamen para luego jugar un mano a mano por el ascenso y este Regional no será la excepción.Hace unos pocos días y tras el primer amistoso de la pretemporada (fue victoria 3-0 ante un combinado de Encarnación), Dutto destacó que este plantel tiene “más jerarquía” que el del año anterior y aseguró que tendrá una tarea difícil para encontrar al once para el certamen.