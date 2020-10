Nueva York, nuevamente al borde del confinamento - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, anunció ayer que planea volver a cerrar escuelas y comercios no esenciales en nueve barrios de Brooklyn y Queens, donde los casos de coronavirus registraron un fuerte aumento en las últimas dos semanas en esa ciudad de Estados Unidos.“Hoy, desafortunadamente, no es un día de celebración”, dijo De Blasio, al anunciar que quiere reconfinar esos barrios a partir del miércoles y que espera el aval del gobernador del estado, Andrew Cuomo, para hacerlo.El aumento de los casos coincide con las Altas Fiestas Judías, los días más sagrados del calendario judío, que culminaron el lunes pasado con Yom Kipur, y varios de los barrios que el alcalde pretende reconfinar tiene grandes poblaciones de judíos ortodoxos.La ciudad también está monitoreando once vecindarios adicionales, que De Blasio describió como una “preocupación real”.La ciudad de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia durante fines de marzo, abril, mayo y junio, recientemente fue promocionada por los funcionarios por las tasas bajas en los testeos e infección entre las principales ciudades de Estados Unidos.Desde el inicio de la pandemia, Nueva York acumula casi 24.000 muertes por coronavirus.Hace pocos días, la ciudad volvió a abrir escuelas y bares, pero al parecer en unas zonas volverán a cerrarse.