Nueva ola de violencia en Hong Kong por el sufragio universal

Lunes 20 de enero de 2020

Miles de hongkonenses volvieron ayer a las calles de la ciudad financiera para participar en una marcha que los organizadores finalmente tuvieron que cancelar a petición de la Policía, lo que derivó en nuevos enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes más radicales.La manifestación, convocada en demanda del sufragio universal en las elecciones legislativas de septiembre de este año, tenía previsto recorrer el centro de la ciudad, pero no fue autorizada por la Policía, por lo que se convirtió en una concentración en el Parque Chatter, cerca del Consejo Legislativo.Miles de personas avanzaron no obstante hacia la zona peatonal de Chater Road, en pleno centro financiero de la ciudad, ondeando banderas británicas y estadounidenses.Los manifestantes pedían una reforma electoral que permita elegir directamente al jefe del Ejecutivo local e instaron a la comunidad internacional a imponer sanciones al gobierno local si no atiende sus peticiones. La policía pidió entonces que se cancelara la manifestación ante los primeros brotes de violencia.Al menos cuatro personas fueron arrestadas en la zona por posesión de porras extendibles, martillos y llaves inglesas, indicó la Policía, que acabó disparando varias rondas de gases lacrimógenos para disolver la protesta. Dos policías de paisano fueron golpeados por los manifestantes con palos y paraguas.“Semejantes actos no pueden ser aceptados” dijo la policía en un comunicado en Facebook, después de que los agentes fueran heridos en la cabeza.