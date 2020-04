Nueva etapa de cuarentena: reabren bancos y arrancan otras actividades

El aislamiento social preventivo y obligatorio se extendió hasta el próximo domingo 26, aunque a pesar de las restricciones, desde hoy se flexibilizarán algunos sectores enmarcados en las acciones para garantizar las actividades económicas esenciales.

El presidente Alberto Fernández, tras las conversaciones con los gobernadores, con sus funcionarios y con los integrantes del comité de asesores que se creó ante la pandemia, tomó la determinación que más tarde fue publicada en el Boletín Oficial.

Los bancos reabrirán sus sucursales a partir de hoy, aunque la atención estará limitada a clientes con turnos obtenidos de manera previa y sin admisión de operaciones que se realicen por ventanilla, a excepción del pago a jubilados y pensionados que podrán cobrar sus haberes en efectivo según el cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Las personas que necesiten ir a al banco deberán gestionar un horario personalizado de manera previa.

El trámite podrá hacerse a través de las páginas web de los bancos o las cuentas de homebanking de los clientes. Los días para solicitar atención estarán definidos por el último número del DNI o del dígito verificador Cuit para representantes de empresas, de la siguiente manera: hoy, los documentos terminados en 0 y 1; mañana, en 2 y 3; el miércoles, en 4 y 5; el jueves, los terminados en 6 y 7; y el viernes, en 8 y 9.

Entre las actividades que se pueden realizar que no requieren atención por ventanilla se detallan gestionar un préstamo, presentar documentación, ir a la caja de seguridad y hacer gestiones vinculadas a cuentas, tanto como persona humana como jurídica.

También está permitida la circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas en la cercanía de su residencia, junto con un familiar o conviviente. En tales casos, las personas asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos DNI y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica en la que se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital. También se autorizan las prestaciones profesionales a domicilio destinadas a estas personas.

Por otra parte, estarán abiertos los talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.

Se autorizó la venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta, aunque en ningún caso podrán realizar atención al público.

Desde este punto de vista, también se pondrá en marcha la fabricación de neumáticos; venta y reparación de estos artículos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.

El decreto detalla también que se pondrán vender artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio, sin atención al público.

Por otra parte, se estableció que las grandes casas de electrodomésticos deberán abrir sus puertas hasta este viernes exclusivamente para el cobro de cuotas de créditos personales, en base a un cronograma establecido por finalización de DNI. En Misiones, la atención será de 8 a 14 en Garbarino, Musimundo, Frávega y Tarjeta Naranja.



En Misiones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad dictó asueto administrativo hasta el 24 de abril inclusive para el ámbito de la administración central, entes autárquicos y organismos descentralizados. Además, la Provincia se focalizará en diversas actividades para brindar las excepciones correspondientes, siempre con protocolo de por medio.

Judiciales seguirán en aislamiento

Atento al decreto 470/2020 dictado por el gobierno provincial, desde el Superior Tribunal de Justicia indicaron a los jueces y jefes de dependencia que la atención en turno vespertino quedará supeditado a evaluaciones “que en el transcurso de los días venideros se llevarán a cabo”. En consecuencia, los agentes del Poder Judicial deberán continuar cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio “hasta tanto el jefe de dependencia, previa justificación de necesidad, los convoque a prestar tareas en sus respectivas oficinas emitiéndoles para ello la pertinente autorización para circular”, detalla el documento. Además, se aclaró que aquellos que no fueran convocados, deberán continuar prestando servicios a distancia.

“A mi nena le tuvimos que explicar todo por imágenes”

Patricia Zarza es madre de una niña de 6 años que padece un trastorno del espectro autista (TEA) en su grado más severo. En diálogo con El Territorio, la mujer comentó cómo transcurren estos días.

“Mi nena está bien, pero sé de muchos chicos que les está costando un poco más. Nosotros normalmente llevamos una vida agitada, estamos acostumbrados a la escuela, terapia y talleres todo el día. Cortar eso de un día para el otro a muchos chicos les cuesta”.

Respecto del momento en que debieron comunicarle a Camila, su hija, sobre lo que está pasando en el mundo, expresó: “Le tuvimos que explicar todo por imágenes porque ella es no verbal, tiene el autismo más severo. Lo que se hace es tachar la imagen por ejemplo de la escuela, entonces ella entiende que no vamos a ir, o que no vamos a ir a terapia o a ver a tal persona”.

En este sentido, comentó que durante estos días la familia está abocada a la realización de tareas caseras para pasar el rato. “Lavamos los platos, limpiamos, doblamos repasadores. Ella lo tomó bien y además tenemos el apoyo de todo el equipo terapéutico”.

Ayer fue el primer día que salieron a caminar después de que se oficializó la flexibilización de la cuarentena. “Ella miraba el cielo, los árboles, no hay tránsito, así que no hubo ruido que la perturbe, se la notó muy feliz y se portó bien”, dijo.

Finalmente, manifestó que la situación se torna complicada teniendo en cuenta que “recae en el padre el trabajo de todo un equipo de médicos y terapeutas”.

En cuanto a las caminatas en espacios públicos, por el momento están vedadas y se seguirá exigiendo el aislamiento para todos los que no realicen tareas excepcionales y con especial énfasis en mayores de 60 años.