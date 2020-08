Nueva denuncia contra Macri, Arribas y Majdalani - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una nueva denuncia penal por supuestas compras y contrataciones irregulares en el organismo de Inteligencia y pidió la citación a declaración indagatoria de sus ex titulares Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri.Entre los hechos denunciados, figura la contratación de habitaciones en el hotel Llao Llao de Bariloche y de un programa para entrenar en “poligrafía” a doce agentes en México, según informó la Agencia Federal de Inteligencia en un comunicado.La denuncia recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano.En la presentación se alude a los supuestos delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad,violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Según informó la AFI, habría “un perjuicio económico de 3.088.944 de pesos y 657.751 dólares”.En la denuncia se aludió a una “suma exorbitante” que “egresó de las arcas de la Administración Pública ilegítimamente, sin ningún criterio de necesidad, urgencia, razonabilidad ni transparencia en las contrataciones de bienes y servicios, sin cumplir con las normas que regulan las compras del Estado”.En esta nueva denuncia que se sumó a otra presentada la semana pasada por delitos similares, la AFI detalló cuatro compras y contrataciones hechas en la gestión de Arribas y Majdalani en el marco del Decreto 656 del 2016 que otorgó “carácter secreto” a los gastos de la agencia.Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó el pedido de Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que pretendía viajar a Brasil y Europa para diligenciar el pase de un jugador de fútbol del Napoli al Everton.El magistrado aceptó la postura de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide que sostuvieron que existe riesgo procesal y de fuga en la salida de Arribas ya que su familia vive en Brasil y una extradición desde ese país sería muy difícil.