“Nuestro equipo cree que ella tuvo una psicosis posparto” - El Territorio Misiones

Mientras la beba hallada herida y abandonada en la Costanera Oeste continúa recuperándose en el hospital y la Justicia aguarda la evolución de su madre para poder tomarle declaración indagatoria, la familia de la muchacha apunta que hubo negligencia en su atención médica y en la decisión de darla de alta sin ningún control psicológico después de parir.El reclamo familiar fue realizado mediantes declaraciones brindadas al portal Minuto Uno y quien habló fue el abogado Manuel Rondón. “Hay una negligencia por parte del hospital de no constatar que ella ingresa con un DNI que supuestamente no le pertenece pero firma con su nombre. Además, en la foto del DNI se ve otra persona”, expresó el letrado.Además, criticó que desde el nosocomio también dejaron que la joven se retirara sin haber pasado por ningún control y en soledad, es decir, sin algún acompañante.“Todavía es incierto el nombre del médico que le dio el alta. La atendieron como cinco médicos y se pasan la pelota uno al otro de quién fue. Lo que sí se sabe es que no se le hizo ningún control, ni chequeo psicológico para determinar si ella estaba en condiciones psicológicas para darle el alta”, agregó Rondón.Con Minuto Uno también habló una hermana de la muchacha en cuestión, quien aseguró que ella no recuerda nada de lo que pasó y por eso consideran que el hecho pudo tratarse de un brote psicótico.“Nos tomó por sorpresa cuando vino la Policía y nos dijo que habían encontrado a la niña. Hasta ese momento no sabíamos que ella había dado a luz, se nos cayó el mundo encima”, contó su hermana, al tiempo que el abogado de la familia agregó que “hoy los psicólogos y especialistas médicos de nuestro equipo creen que ella tuvo una psicósis posparto. Nuestra preocupación es que ella no pudo ser atendida por ningún profesional de la salud mental aún”.En la continuidad de la nota, la familia también apuntó que la mujer sufrió maltrato y golpes por parte de otras detenidas, por lo cual consideran que el agravamiento de su salud pudo deberse eso. “No sabemos si la hemorragia la tuvo por los golpes porque no pudimos acceder aún al reporte médico, pero acababa de dar a luz y le dieron trompadas en la panza, en todo el cuerpo”, agregó Rondón.Tal como publicó El Territorio, tras su detención la mujer debió ser trasladada nuevamente al hospital Madariaga tras sufrir una hemorragia post parto. Allí, permaneció varios días internada y ya fue dada de alta nuevamente, por lo que la Justicia aguarda su evolución para poder llevar adelante la audiencia de declaración indagatoria.La familia también critica que no pudieron verla durante ese lapso de internación. “No le permitieron acceder a los familiares a verla, bajo el pretexto que estaba incomunicada. La incomunicación la dispone un juez por resolución en casos extremos, pero en este no fue así. Cuando ingresó estuvo en terapia intensiva tres días y luego la trasladaron a una sala, donde tampoco los dejaron verla”, añadió el letrado.Por último, cuestionaron el tratamiento mediático que tuvo el caso y dejaron en claro que la familia quiere tener a la beba, quien por el momento continúa bajo cuidado en el hospital y a la espera de que las autoridades judiciales correspondientes se expidan respecto de esta situación.Respecto del estado de salud de la beba, el gerente asistencial del hospital Materno Neonatal, David Halac, dialogó con Radioactiva 100.7 ayer y brindó precisiones.El profesional recordó que la beba había recibido una herida a nivel del torso, pero “no tocaba órganos nobles, sino que comprometió solamente la piel, y algunos músculos, pero no provocó ninguna hemorragia masiva. Tenía unas pequeñas fracturas de costilla, posiblemente por un traumatismo, de las cuales ya está bien”.Sobre el futuro de la niña, Halac indicó que “como hospital estamos haciendo de guarda de la bebé hasta que la Justicia decida cuál será su futuro” y aclaró que “hemos recibido miles de llamadas de mucha gente que se ha querido hacer cargo de la bebé, pero eso corre por manos de la Justicia, que tiene todas las herramientas a su disposición como para seguir en la línea correcta de adopción si es que determina que así sea. Hay que tener en cuenta a la familia de la bebé. Nosotros tenemos que cuidar a la bebé en este momento y presentar los informes a la Justicia que así lo requiere”.