‘Novel coronavirus pneumonia’, el nombre oficial

Domingo 9 de febrero de 2020

El nuevo coronavirus recibió ayer un nombre oficial, al menos de manera temporal, por parte de las autoridades chinas, informa South China Morning Post. Durante una conferencia de prensa, la Comisión Nacional de Salud de China anunció que el virus ha sido bautizado como ‘novel coronavirus pneumonia’ (NCP, por sus siglas en inglés). Esta designación deberá ser adoptada por los medios de comunicación y organizaciones gubernamentales del país asiático hasta que se determine una denominación permanente para la enfermedad. La medida busca evitar la estigmatización de cualquier región o cultura como ha sucedido antes con la gripe española o la fiebre del valle del Rift. Se siguen así las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda evitar el uso de nombres de lugares, personas o animales, recoge The New York Times. La organización también exhorta a no usar palabras con referencias culturales o que generen temor.

En este sentido, la OMS ya había asignado el nombre de enfermedad respiratoria aguda 2019-nCoV, sin embargo puede resultar difícil de pronunciar y su uso no se ha generalizado