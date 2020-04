Novedades de las ligas top

Domingo 19 de abril de 2020

La Premier League se reanudaría el fin de semana del 13 y 14 de junio próximos con partidos a puertas cerradas, con futbolistas y entrenadores testeados para determinar si son positivos de coronavirus, señaló ayer la prensa inglesa.Según The Guardian el torneo volvería dentro de casi dos meses, con prioridad sanitaria, de allí que los cotejos se desarrollarían sin público, y con la absoluta seguridad de que no habría riesgo de contagio de Covid-19. No obstante, esa idea no podrá plasmarse hasta que el Servicio Nacional de Salud inglés no lo garantice, tomando en cuenta que Reino Unido sigue siendo el sexto país con cantidad de infectados. En el caso de reanudarse, en los partidos tanto jugadores como personal del club, empleados de seguridad y medios de comunicación tendrían que someterse al test de Covid-19.Ante la incertidumbre que genera la pandemia, la liga de España empezó a tomar decisiones. En medio de la suspensión del fútbol en todo el mundo, que comenzó a principios de marzo, los clubes resolvieron como primera medida determinar los clasificados para la Champions 2020/2021.Los equipos que ocupaban los primeros cuatro lugares al momento del parate ocuparán las plazas que tiene disponibles España para el máximo torneo continental de clubes.Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad (en ese orden) se adjudicarán los boletos disponibles. Getafe y Atlético Madrid irían a Europa League. La Copa del Rey da un boleto para este certamen, pero si la gana Real Sociedad (que jugará la final con el Bilbao), el boleto para el certamen le quedaría al séptimo de la tabla que a la actualidad es Valencia.Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), se mostró optimista ayer sobre las posibilidades de reanudar la Serie A a finales de mayo o a principios de junio, después de que el torneo fuera suspendido el 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus.“Comparto el deseo del ministro de Deporte (Vincenzo) Spadafora de reanudar los entrenamientos el 4 de mayo, con todas las atenciones y garantías necesarias”, afirmó Gravina en una entrevista a la emisora pública “Radio Rai”. El objetivo es que la Serie A de Italia no se suspenda definitivamente en este 2020.La Serie A fue suspendida el pasado 9 de marzo en la jornada 26 ,y la comisión médica de la FIGC, que se reunió el último miércoles, aconsejó concentrar a los equipos a partir del 4 de mayo y realizar unos exámenes.