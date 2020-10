Notifican cinco nuevos casos de los cuales tres están internados - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

En la Capital del Monte, 37 personas se encuentran en aislamiento, bajo estricto control de protocolo de salud. Si bien los testeos dieron negativo, deben continuar en aislamiento por ser contacto estrecho.





En Jardín, dos positivos, pero no confirmados Trascendió anoche que en Jardín América se registraron ayer dos casos positivos de coronavirus, los cuales presumiblemente serán incorporados hoy a la estadística provincial.



Ante la difusión de información que no figuró en el parte epidemiológico, El Territorio consultó al director del hospital, quien señaló que no se realizaron testeos.



“No puedo confirmar nada, no tengo esa información” aseveró Javier Vallena.



Así, la ciudad llegaría a tres confirmados, tras el primero informado el martes respecto de un joven que arribó desde Salta. Precisamente, el padre del muchacho es una de las dos personas que dieron positivo ayer, de acuerdo a fuentes del hospital jardinense. La otra contagiada ayer es una mujer, esposa de un empleado de la empresa propiedad del joven.

Aislados en Tránsito pero sin cuarentena institucional

El Ministerio de Salud de Misiones confirmó ayer cinco nuevos casos de Covid-19, de los cuales tres están internados y los otros dos externados.Así, los contagios ascienden a 151 en toda la provincia, siendo Posadas la localidad que mayor cantidad reporta a diario desde hace dos semanas aproximadamente.Entre los nuevos casos figuran una paciente de 70 años de Posadas, internada estable con nexo epidemiológico establecido, y otras dos mujeres, de 63 años y 45 años, ambas con comorbilidades y nexo establecido, internadas, en condición estable, en Posadas.Con estas tres pacientes, la tierra colorada tiene en total siete infectados que requieren internación.La cifra “no tensiona” el sistema sanitario provincial, dado que la ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI) se mantienen entre un 55 y 65 por ciento.En ese sentido, las enfermedades cardiovasculares o los heridos en accidentes de tránsito representan las principales causas de la demanda hospitalaria en camas críticas.La cuarta infectada de Posadas, que se encuetra externada, tiene 38 años y su nexo epidemiológico figura como establecido.Puerto Iguazú también registró un nuevo caso. Se trata de una mujer de 55 años, también con el nexo epidemiológico establecido.Los pacientes con el virus activo en Misiones son 45, de los cuales fueron externados 38 y siguen su recuperación en aislamiento domiciliario.Los casos en lo que va de este mes se registraron en Posadas, Iguazú, Oberá, San José, Garupá, Jardín América y Cerro Azul.Otra de las novedades del parte diario es que hay ocho nuevos casos recuperados.Así, el total de personas recuperadas suman 102 desde que empezó la pandemia.Los fallecidos se mantienen en cuatro y 1.787 siguen en aislamiento domiciliario.Por otro lado, desde el Hospital Samic de Oberá informaron que los cuatro pacientes con el diagnostico positivo de Covid-19 se encuentran externadas y presentan buena evolución.Uno de los casos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Salud Publica se dio en la Municipalidad de Posadas y generó el alerta, ya que se conoció que es en un área clave como lo es la Dirección de Tránsito y Transporte.Norberto Sotelo, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Posadas, señaló en diálogo con El Territorio que hay tres personas aisladas del área de Tránsito, dado que son contacto estrecho de la mujer que arrojó positivo y cuyo resultado de la muestra fue incluido en el parte epidemiológico el miércoles.“El protocolo es el mismo, no varía dependiendo la institución. Les explicaba a los trabajadores de Tránsito, no se puede aislar a 30 personas de una unidad, se aísla al equipo de turno, tampoco una institución entra en cuarentena. Los contactos estrechos -de un infectado con Covid-19- son aquellos que compartieron mate, se abrazaron, se saludaron con besos o no respetaron las distancias”, explicó Sotelo.“Se realiza el seguimiento epidemiológico para aislar a los contactos estrechos. El contacto estrecho carga los datos en la app Misiones Digital y si presenta síntomas, ahí se lo testea, es lo que establece el protocolo” agrega.Por su parte, Julio Alvarenga, delegado gremial de la Dirección de Tránsito Posadas, comentó: “La preocupación es de todos, nos tomó por sorpresa porque se han extremado los cuidados, más allá de que hay medidas que se ha pedido por notas a la mesa de entrada de la comuna solicitando los controles en el ingreso al corralón municipal para la toma de temperatura para los particulares que ingresan a retirar sus motos, pero hasta el momento no he tenido respuestas”.