Se palpita el duelo Argentina-Ecuador, con Messi de titular | El Territorio

Los equipos de Lionel Scaloni y Félix Sánchez Bas se enfrentan esta noche en el NRG Stadium de Houston, Texas. Dónde pasan el partido en TV y online. Las posibles formaciones, los resultados de ambos equipos en la fase de grupos y el historial

jueves 04 de julio de 2024 | 19:29hs.

Desde las 22 la selección argentina enfrenta a su par de Ecuador en el NRG Stadium de Houston, Texas, por los cuartos de final de la Copa América 2024. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y la probable formación de Lionel Scaloni. El historial entre ambos equipos y sus resultados en la fase de grupos.



El partido será televisado por TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSPORTS, y transmitido a través de MiTelefe, Cont.ar y DGO. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Lionel Messi o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Ecuador: A. Domínguez; Preciado, F. Torres, Pacho Tenorio, Hincapié; Franco, Páez, Caicedo, Sarmiento; Valencia, K. Rodríguez o Minda. DT: Félix Sánchez Bas.

¡Messi será titular ante Ecuador!

Lionel Messi estará desde el inicio ante La Tri. La decisión ya está tomada y se terminó de confirmar unas horas antes de los cuartos de final de la Copa América. La voluntad del mejor del mundo, sus ganas de estar siempre con la Selección Argentina, fueron clave para que Lionel Scaloni decida incluirlo entre los 11 que saldrán al Estadio NRG de Houston.

Alargue o penales: qué pasa si hay empate

Los partidos de cuartos de final y las semifinales de la Copa América se definirán por penales en caso de empate en los 90 minutos, mientras que en la final habrá alargue. Esto se encuentra detallado en los artículos 26 y 27 del reglamento de la Copa América 2024, que fue publicado en el sitio oficial de la Conmebol.

"En la fase final, en caso de igualdad de goles al final del tiempo reglamentario en los partidos de cuartos de final, semifinales o disputa por el tercer puesto, el ganador será definido a través de una serie de tiros desde el punto penal conforme a las normas estipuladas por IFAB/FIFA", se detalla en el reglamento. Pero esta regla no sería aplicada en la final, ya que en el artículo 27 se menciona: "Específicamente para el partido de la final, en caso de igualdad de goles al final del tiempo reglamentario, se disputará una prórroga de 15 (quince) minutos cada uno. De continuar con la igualdad al término de la prórroga, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal conforme a las normas estipuladas por IFAB/FIFA para la definición del ganador".

El historial

Las selecciones de Argentina y Ecuador se enfrentaron en 40 oportunidades, con 24 triunfos para la Albiceleste, 11 empates y 5 triunfos de La Tri. La última vez que se cruzaron fue en un amistoso en junio de este año, cuando los argentinos se impusieron 1 a 0. El último triunfo ecuatoriano fue en noviembre de 2017, de visitante por las Eliminatorias para Rusia 2018, cuando superó 2 a 0 a la Selección.

Por Copa América jugaron en 16 ocasiones y Ecuador no se llevó la victoria en ninguna de ellas: solo consiguió 5 empates. El antecedente más reciente de un enfrentamiento por Copa América fue en los cuartos de final de Brasil 2021, cuando la Albiceleste ganó por 3 a 0.

Los goles argentinos en la Copa América

Argentina metió 5 goles en los 3 partidos de la Copa América y no recibió ninguno. De los que anotó, 4 fueron de Lautaro Martínez y el restante de Julián Álvarez.

Fecha 1: Argentina 2 vs Canadá 0 (Álvarez y Martínez)

Fecha 2: Chile 0 vs Argentina 1 (Martínez x2)

Fecha 3: Argentina 2 vs Perú 0 (Martínez x2)

El factor calor en Houston

El partido entre Argentina y Ecuador por los cuartos de final de la Copa América tendrá un condimento especial: la temperatura. Es que en pleno verano en Estados Unidos, el calor en Texas se hace sentir y el pronóstico para el día del partido en Houston muestra que se tocarán los 36 grados.

Sin embargo, hay un dato a tener en cuenta para los hinchas que vayan al NRG Stadium: tiene aire acondicionado. Claro, más allá del calor sofocante al aire libre, las instalaciones del estadio están climatizadas y en el interior suele hacer entre 20 y 23° que hasta pueden pedir un abrigo liviano. No es menor señalar que el techo retráctil estará cerrado para la ocasión.

¿Contra quién se enfrentará el ganador?

El vencedor de este cruce entre la Albiceleste y Ecuador jugará en semifinales ante el ganador de la llave que protagonizarán Venezuela y Canadá este viernes 5 de julio.