Sin aportes contundentes para la causa finalizó otra jornada en el juicio contra el Negro Rojas | El Territorio

En la mañana de este jueves continuó el debate oral contra Néstor Fabián Rojas (48) -acusado de matar a su socio -el narcomecánico Aldo Canteros-, y por ser organizador y financista de la organización narcocriminal Primer Comando de Frontera (PCF)-, con la comparecencia de un testigo, quien en su labor de policía colaboró en la escena del crimen. El juicio continuará el 1 de agosto y se prevé las declaraciones de cinco testigos

jueves 04 de julio de 2024 | 17:42hs.

El imputado presencia el debate desde la Unidad Penal de Ezeiza

En la mañana de este jueves se llevó a cabo en el TOF de Posadas la cuarta audiencia de juicio contra Néstor Fabián Rojas (48) por el homicidio de su socio -el narcomecánico Aldo Canteros-, y por ser organizador y financista de la organización narcocriminal Primer Comando de Frontera (PCF) . Como informó este medio, por esta última causa también está sentado en el banquillo Pablo Antonio Campos (54).

En tanto, la jornada del cuarto día de debate oral siguió con la ronda de testigos, el cual contó con un solo compareciente. Se presentó ante las autoridades A.D., quien se desempeñaba como segundo jefe de la Unidad Regional II de Jardín América en el periodo que ocurrió el homicidio de Canteros y fue quien llegó a la casa de la víctima para colaborar con el procedimiento correspondiente.

“Del procedimiento recuerdo vagamente, creo que fue un fin de semana y que eran a las seis de la tarde cuando me avisaron y fui al lugar”, comenzó relatando el testigo ante las preguntas de la fiscal Andrea Barboza. En ese marco, alegó que “sinceramente no me acuerdo quién fue la persona que me llamó para ir a la chacra. No sé si fue mi jefe o de la Comisaría de Gobernador Roca. Pero cuando llegué, ya estaba puesto toda una operación policial por un hecho de homicidio”.

Ante la consulta sobre qué vio al llegar a la escena del crimen, el ahora policía retirado expresó que “no recuerdo si ví el cuerpo de Canteros, recuerdo que había una habitación que tenía manchas que después establecieron que era de sangre”. En esa línea, haciendo memoria y aclarando que ya pasaron 6 años del hecho, mencionó que “lo que sí recuerdo es que en la parte de atrás había una especie de galpón. Creo que es el lugar de donde se sepultó la droga, que estaba acondicionada en una fosa”.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público Fiscal le consultó al testigo sobre la hipótesis que se pudo trazar a partir de las primeras averiguaciones y al observar el lugar.

Ante esto, explicó que “entre los policías presentes comentamos sobre la gravedad del hecho y tratamos de averiguar si Canteros era conocido. Después recolectamos datos para esclarecer el hecho, porque no había nadie acusado”, agregando que en las primeras horas de investigación se obtuvo la información de que “hubo un almuerzo de tres o cuatro personas, en el cual estaba una mujer y había participado Canteros”.

Por otra parte, en el turno de preguntar para el defensor Marco Racagni, se le mencionó al testigo el nombre de Oscar Machado, quien habría visto precisamente cuando el imputado le disparaba a Canteros. Al respecto, A.D expresó que “no sabía de Machado. Recién ahora me entero de él”. Luego de las declaraciones del testigo, el debate oral llevado a cabo en el Tribunal Oral Federal de la capital provincial entró en un cuarto intermedio hasta la mañana del 1 de agosto. Audiencia que tiene previsto contar con la presencia de cinco testigos.