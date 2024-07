Un testigo desmintió la versión del tío de Loan: “No me lo crucé comprando pilas” | El Territorio

Se trata de un conocido de Antonio Benítez que participó de la búsqueda del nene de cinco años tras el almuerzo en la casa de la abuela Catalina

jueves 04 de julio de 2024 | 16:25hs.

Antonio Benítez, el tío de Loan Peña, había dicho en su declaración ante la Justicia que se cruzó con un conocido llamado Cristian Gutiérrez en un supermercado cuando se fue del campo de Catalina Peña mientras buscaban al nene de cinco años. Sin embargo, el vecino de Goya lo desmintió. “No sé por qué dijo eso”, sostuvo.

Gutiérrez contó que le escribió al tío de Loan cuando vio que había puesto en su estado de WhatsApp que estaban buscando al chico. “Le comenté el estado para preguntarle quién era y me contó que su sobrino se perdió en el monte, en la casa de Catalina”, relató en diálogo con TN.

Fue en ese momento que agarró su moto y salió rápidamente hacia el campo de Catalina Peña, abuela de Loan.

Si bien Benítez había dicho que se lo cruzó a Gutiérrez en un supermercado de 9 de julio al que fue a comprar pilas para la linterna con la que buscaban a Loan, su amigo desconoció esta versión.

Dijo que se cruzaron en el camino

“Me lo crucé en la entrada del camino a la casa de Catalina. El estaba yendo a buscar linternas al pueblo y a la media hora volvió”, relató Gutiérrez, quien aclaró que esa versión también la dio a la policía de Corrientes en su momento.

El vecino de Goya también dijo que el tío de Loan regresó media hora después y que juntos se subieron a una camioneta que los dejó en la arboleda de la casa de Catalina Peña. “Ahí nos dividimos a buscarlo”, agregó.

“Me sorprendió lo que dijo, es raro que haya dicho que me vio en el supermercado comprando pilas”, reconoció Gutiérrez sobre el relato que había dado Benítez en su declaración.

En ese sentido, recordó cual fue el siguiente contacto que tuvo con él: “Lo vi normal y tranquilo. Estaba cansado, me dijo que lo había buscado mucho, pero que no lo encontró. No vi nada raro”.

A su vez, desconfió de otra parte de sus declaraciones: “Me dijo que había buscado en cinco kilómetros a la redonda y más que eso no me dijo. A las 15 se perdió la criatura y él salió a las 19, no creo que haya hecho esa cantidad de kilómetros en ese tiempo”.

Con respecto a su relación con el primero de los detenidos en el caso Loan, comentó: “No era mi amigo, pero lo conocía. Acá en el pueblo nos conocemos todos, acá todos saben el nombre de mi hijo, por darte un ejemplo”.

Más sospechas

”Es imposible que digan que (María Victoria) Caillava y (Carlos) Pérez no conocía a Antonio (Benítez), viven a dos cuadras”, agregó Gutiérrez sobre las declaraciones del primer matrimonio detenido, quienes habían dicho que nunca habían visto al hombre.

Por último, el vecino de Goya descartó tanto la hipótesis del accidente como la posibilidad de que el nene se haya perdido: “Es muy raro que haya habido un accidente, no creo que lo hayan atropellado. Y acá nunca se perdió un nene”.