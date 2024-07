Se conmemora hoy el Día Nacional del Médico Rural | El Territorio

Desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones destacan a los profesionales que se desempeñan en la ruralidad. La historia de Amalia Inés Beatriz Melnicuk, de San Pedro

jueves 04 de julio de 2024 | 10:10hs.

Amalia Inés Beatriz Melnicuk, es médica cirujana y lleva más de 20 años de profesión en la zona Noreste de Misiones. Forma parte del equipo de médicos rural del sistema público provincial, quien a diario recorre colonias y comunidades mbya guaraní en San Pedro acercando la atención primaria a las familias misioneras.

En homenaje a Esteban Laureano Maradona, desde 2001 cada 4 de julio se celebra en la Argentina el Día Nacional del Médico Rural. Desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones le rinden tributo a cada médico y médica rural por su gran trabajo y compromiso.

Amalia (47 años), hija de colonos, nacida y criada en San Vicente en colonia Guray Km 51, es mamá de dos niñas y junto a su marido continúan el legado familiar en la Capital de la Madera.

Su pasión por la medicina surgió desde pequeña, “siempre quise ser doctora, cuidar y curar al otro. Hice la primaria y secundaria en San Vicente y cuando me gradué, me fui a vivir a Posadas por un año, porque no pude inscribirme ese año en Medicina en la Universidad en Corrientes. Así que eso no me tiró atrás, hice un curso de Enfermería en un Instituto, curse un año en la UNaM en otra carrera y trabaje para juntar dinero para mi pasaje e inscripción a la carrera de Medicina”.

“Mis padres no querían que estudiara medicina porque tenía que estar muy lejos y sola. Pero trabajé para eso y me fui a inscribir a Corrientes. Recuerdo que era una época muy difícil, mis padres eran productores de yerba y en ese tiempo la yerba no valía nada, así que el dinero era escaso, y mis papás empezaron a plantar tabaco para poder mandarme algo para el alquiler y ayudarme”.

“En el 2004 me convocaron en Salud Pública para sumarme a la atención en las aldeas aborígenes con el doctor Varela. Aún recuerdo ese primer día en que íbamos en la camioneta rumbo a la aldea y para poder llegar teníamos que cruzar un arroyo con el móvil. Ellos ya estaban acostumbrados al camino, pero para mí todo era nuevo y desde ese día me dije, si pude pasar esto, nada me va a detener en mi profesión. Amo lo que hago y disfruto cada visita a mis pacientes en los CAPS y aldeas, ya son parte de la familia, porque los acompañamos en su crecimiento”, finalizó.

Amalia es médica cirujana, con posgrado en medicina general, ecografía y pediatría. Atiende en San Pedro en los CAPS de Colonia Nueva, Fracran, Colonia Paraíso y en las comunidades Yabotí Poty, Alecrín, Kurupaity, Guavyra Poty del Área Programática XVIII y en los operativos del Programa de Salud Escolar (Prosane).