Tokio, ante la primera gran chance de lograr el ascenso a la Liga Argentina | El Territorio

miércoles 03 de julio de 2024 | 20:10hs.

Pasaron 30 años. Muchas cosas en el medio. Pero tres décadas después, el destino le vuelve a brindar al deporte posadeño una posibilidad muy esperada: volver a ser parte de la segunda categoría del básquet argentino.

A partir de las 21.30, y en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, Tokio afrontará la revancha de las semifinales de la Liga Federal de básquet con la oportunidad, única por cierto, de recuperar un sitio de privilegio en el deporte de la naranja.

El recordado Luz y Fuerza de Rubén Magnano, en la temporada 1994-95, fue el último equipo de la capital provincial que fue parte de la segunda categoría nacional. Había logrado el ascenso al Torneo Nacional (TNA) apenas dos años antes, haciendo de local nada menos que en el Templo Oriental, la casa de Tokio.

Hoy será justamente el Japonés el que tratará de poner los colores de la bandera de Posadas en lo más alto cuando visite a Centenario de Venado Tuerto en el segundo punto de la serie que determinará uno de los dos ascensos a la Liga Argentina, el extinto TNA.

La empresa, no obstante, asoma muy complicada. No imposible, claro está, pero sí muy difícil.

Centenario registra números sorprendentes que lo posicionan como el gran favorito al ascenso. No sólo fue el mejor equipo de todos en la fase regular ganando los 12 partidos que disputó en dicha instancia, sino que además es el equipo que menos partidos perdió en toda la Liga Federal. Y tiene un plus: no conoce la derrota como local, un dato que habla por sí solo.

El equipo dirigido por Fernando Aguilar ganó los 12 encuentros que disputó en el estadio Pedro Migliore y no pierde por Liga Federal desde junio del año pasado, cuando cayó en los playoffs interconferencias frente a Racing de Avellaneda.

Tokio, sin embargo, tiene de dónde aferrarse para soñar con la épica. El último antecedente le sirvió de envión anímico. La victoria 77-76, agónica y sufrida como ninguna en todo el torneo, lo dejó match point, por lo que se aseguró, en el peor de los escenarios, un tercer juego también en tierras venadenses.

Sintió en carne propia el conjunto de Agustín Ponissi el poderío de Centenario. Básicamente el poderío individual de Juan Segunda Menna, el jugador franquicia del equipo que llegó con la clara idea de lograr el ascenso. El base, múltiple campeón en diferentes clubes, fue un verdadero dolor de cabeza para Tokio en el primer juego de la serie. Anotó 29 puntos y fue la figura destacada del partido. Por momentos, y sólo por momentos, Maximiliano Barrios fue el único capaz de defenderlo con personalidad

Y por ahí pasará nuevamente la historia. Si el Oriental es capaz de anular al experimentado base cordobés, si es capaz de abstraerse al clima hostil y si sus principales figuras, caso Daniel Tabbia y Santiago González, están inspirados, el sueño puede hacerse realidad. Hoy se presenta la primera gran oportunidad.