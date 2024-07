Caso Chino Torres: “Va a llevar tiempo, pero todo va a salir a la luz y van a ver que las chicas no mienten” | El Territorio

A casi 9 meses de la denuncia en contra del entrenador de fútbol femenino, acusado de abuso y maltrato psicológico en perjuicio de sus alumnas del Club de Educación de Posadas, las madres de las presuntas víctimas ratificaron las denuncias en sede judicial. Aún faltan las declaraciones de las menores en Cámara Gesell y pericias psicológicas

miércoles 03 de julio de 2024 | 19:10hs.

Foto: Archivo El Territorio

A casi 9 meses de la denuncia contra el entrenador de fútbol femenino Héctor “Chino” Torres, quien fue acusado de abuso y maltrato psicológico en perjuicio de sus alumnas menores de edad del Club de Educación, las madres de las presuntas víctimas se presentaron en la mañana de este miércoles ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas para ratificar sus denuncias hechas en sede policial.

Además, las tutoras de las adolescentes advirtieron que existen distintas cuestiones pendientes -como las declaraciones en Cámara Gesell y las pericias psicológicas- que dificultan poder seguir con el avance de la causa por la que Torres fue detenido en dos oportunidades. En la actualidad, el imputado se encuentra en libertad.

En tanto, Norma -madre de una de las presuntas víctimas del DT-, en diálogo con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 explicó lo que realizaron en la jornada de hoy y contó qué esperan de la justicia. “Hoy vinimos a certificar la declaración que habíamos hecho anteriormente en el Juzgado”, expresó la progenitora, quien mencionó que le consultaron a las autoridades sobre “el por qué todavía no se llamó a las chicas para Cámara Gesell y por qué todavía la petición psicológica no se llevó a cabo”.

En esa línea, Norma contó que “nos dijeron que pidieron nuevamente fecha (para las dos intervenciones). Ahora hay que esperar que lo dictamine el juez. Así que estamos todas con muchas ansias de que esto se resuelva ya, más que nada por la salud de nuestras hijas, poder encontrar alguna respuesta y pasar de página”.

Por otro lado, la entrevistada expresó que no entiende el motivo por el cual se postergó el avance de las distintas cuestiones de investigación de la causa, pero que lo que más le genera impotencia a las familias es que el imputado continúa con sus actividades deportivas, a pesar de las distintas denuncias en su contra. “Nos da impotencia el saber que el señor sigue entrenando chicas. Si bien el grupo lo lidera una señora que no sé quién es, no sé si tendrá hijos o tal vez no nos cree lo nuestro, pero él está entrenando”, lamentó.

En otro tramo de la entrevista, Norma manifestó que en relación a la acusación que recae sobre Torres, “ahora se van a juntar otras causas de otras chicas que también padecieron lo mismo. Pero están en diferentes juzgados, así que creo que vamos a hacer un gran expediente”.

En cuanto al hecho denunciado en octubre pasado, la madre contó que ella se sumó a ratificar hoy lo denunciado en sede policial -en la Comisaría de Itaembé Miní- junto a otras tres madres y jóvenes que también denunciaron ser víctimas del entrenador de fútbol.

En ese marco, la progenitora expresó que “creo que va a llevar tiempo, pero todo va a salir a la luz y van a ver que las chicas no mienten”, añadiendo que también se va a demostrar que no es verdad la justificación que había mencionado el imputado por las múltiples denuncias: “Él dijo que hay dos chicas que estaban frustradas en cuanto al deporte y que estaban enojadas, y que por eso lo denunciaron. Pero una de esas chicas hoy está jugando afuera, así que no es tanto como decía él”.

“No nos queda otro que creer en la justicia y toda esa impotencia que tenemos ya se nos va a aliviar”, indicó Norma, mencionando que “no hay peor cosa que la sociedad te condene y creo que ya lo está haciendo”. “Lo que más queremos, es tener apoyo de la sociedad y de los medios, entonces la gente ya se va dando cuenta y va sabiendo cómo transcurre todo esto”, ratificó.

En relación a las denuncias en distintos juzgados, la mujer dijo que se da porque “esto viene de años, no es de ahora. Lo nuestro fue hace menos de un año, pero esto viene de hace 10 o 13 atrás con una jugadora que es conocida acá”, alegó la mujer, detallando que la jugadora les brindó su apoyo e hizo la denuncia al enterarse de esta causa denunciada en octubre del año pasado.