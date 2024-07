Centro Ados2 de Posadas cuenta con gran demanda para la detección de TEA | El Territorio

Por su gratuidad y los altos costos del sector privado para realizar la evaluación, cada vez atienden más niños. En menos de un año, atendieron 400 consultas e hicieron más de 100 evaluaciones.

miércoles 03 de julio de 2024 | 19:30hs.

La evaluación o test Ados2 es una escala de observación estandarizada de la comunicación, la interacción social y el juego o el uso imaginativo de materiales para personas con sospecha de tener un Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En Posadas existe el único centro público capaz de llevar adelante la evaluación para la detección del TEA, con profesionales certificados para realizarla. Desde su apertura en septiembre del año pasado, la demanda es constante y creciente, en menos de un año, el centro ha atendido a más de 400 familias y evaluado a más de 100.

“Hace un mes incrementamos el rango etario porque evaluábamos de dos a siete años, siempre priorizando la primera infancia y dando prioridad a los niños en edades más pequeñas, justamente para poder estimularlo de manera más temprana. Actualmente ampliamos el rango hasta 10 años”, explicó Soledad Acuña, psicopedagoga a cargo del Centro Ados2 ubicado en el CAV de avenida Urquiza y San Martín de Posadas. De todas formas indicó que consultas adolescentes y adultos.

“También lo que sucede es que hay mucha demanda, somos un equipo pequeño el que realiza las evaluaciones. Nosotros en el centro recibimos consultas de todas partes, incluso también fuera de Misiones vía telefónica. Porque no hay centros públicos que brinden este servicio, y de manera privada el costo es bastante elevado”, agregó.

Del mismo modo, Acuña señala que con el exámen se puede saber con más certeza si el paciente tiene una patología puntual que lo afecta y quizás no se trata de TEA. “Nos ha pasado que hemos evaluado niños que no dieron dentro del espectro, niños que tienen un trastorno del lenguaje específico, niños que tienen por ahí comprometidas otras áreas a nivel conductual, a nivel del lenguaje, pero que no llega a ser un autismo”. En esos casos, el equipo hace la derivación para que pueda ser atendido por psicopedagogos y fonoaudiólogos.

Cuando sospechar

A modo de ejemplo, la profesional mencionó algunos factores a los que prestar atención para sospechar y realizar la consulta. “Cuando no responde el nombre al llamado a partir de los 12 meses, que ya los niños identifican el nombre y a la voz del adulto; tiene fijaciones en objetos o tiene un juego muy solitario; camina en puntas de pie o en equino; hay muchos aleteos de manos; hay fijación en la mirada; no hay interacción en el sentido de que no hay juego compartido con otros pares; y esto se empieza a visualizar mucho cuando los niños arrancan el nivel inicial o el jardín maternal”, explicó.