Declararon "los Copitos’: Uliarte se retiró por un malestar y Carrizo dijo “no tiene nada en contra de Cristina” | El Territorio

Por el intento de asesinato a la ex vicepresidenta, la novia de Sabaj Montiel pidió permiso para abandonar la sala porque “no se sentía bien”. Por su parte, el “jefe” del grupo aseguró que “nunca tuvo un arma en la mano” y que “jamás mataría a una persona”.

miércoles 03 de julio de 2024 | 16:08hs.

Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de ‘La Banda de los Copitos’, fueron llamados a declarar en el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), por el intento de asesinato a la ex vicepresidenta; Brenda Uliarte pidió retirarse porque “no se sentía bien” y Nicolás Carrizo afirmó que “no tiene nada en contra de Cristina”.

Asimismo, sostuvo que “nunca tuvo un arma en la mano y que no mataría a una persona” y que “estaba esperando un montón para hablar” frente al tribunal. “Pensé que esto iba a resolverse antes y nunca llegaba el día. Por fin llegó y puedo dar mi versión. No tengo anda en contra de Cristina, yo jamás mataría a una persona. Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes”, señaló.

Por otro lado, remarcó que "le quiere pedir perdón” a Cristina Fernández porque “nunca se imaginó” que iba a terminar involucrado en este caso, aunque la causa tenga como principal imputado a Fernando Sabag Montiel.

“En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso", confesó. El juicio se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py. Todos los miércoles habrá audiencia y se estipula que la expresidenta podría prestar declaración después de la feria judicial de invierno.