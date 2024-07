Robo al Abasto: la justicia le negó el pedido al concejal Verón de convertirse en querellante | El Territorio

El hecho ocurrió en diciembre del 2023. El edil decidió presentarse como querellante, no obstante el Juez de Instrucción Martin Brites le negó la petición aunque permitirá que pueda acceder a al expediente

miércoles 03 de julio de 2024 | 11:32hs.

El concejal Alejandro Verón continua exigiendo que la justicia se encargue de investigar y dé con los culpables del robo al abasto que ocurrió el pasado 11 de diciembre del 2023, tras el pedido de informe que elevaron al Municipio que fue respondido sin información del caso alegando que está en proceso investigativo bajo secreto de sumario, el edil decidió presentarse como querellante, no obstante el Juez de Instrucción Martin Brites le negó la petición aunque permitirá que pueda acceder a al expediente.

Desde el primer día Alejandro Verón con el apoyo del bloque Juntos del Honorable Concejo Deliberante se preocupó por el robo que ocurrió al día siguiente de la asunción de las nuevas autoridades el año pasado. Tras conocerse el hecho por los medios de comunicación elevo un pedido de informe al cuerpo deliberativo a fin de involucrase en el tema, primeramente, para interiorizarse del estado de salud el empleado que habría sido emboscado y luego para conocer los motivos por los cuales se realiza un traslado de caudales fuera del horario bancario.

En varias alocuciones haciendo uso del articulo 110 en las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el edil hizo referencia a la falta de información sobre el tema que brinda en principio el municipio y también la justicia que no ha detenido a nadie y tampoco tiene pistas firmes para confirmar el hecho de robo agravado por el uso de arma de fuego. Durante el tratamiento de la Memoria y Balance del ejercicio 2022 del municipio el edil Rodrigo Lugo reclamo que el hecho de robo no figuraba en los papeles, siendo que ese dinero debería haber sido facturado por el ejecutivo al momento del cobro, aunque el dinero no ingresó al sistema bancario.

Respecto de la negativa de la justicia Alejandro Verón emitió un comunicado oficial donde detallan los motivos por los cuales la justicia le negó el acceso a la causa como querellante. “La resolución adoptada por el Juez Brites, era lamentablemente la esperada por el equipo jurídico que me asesora. No nos permiten participar del proceso utilizando como fundamento la falta de legitimación para formar parte activa del expediente judicial” lamento el edil.

En el escrito Verón remarca “El mismo Juez reconoce que en la causa principal (EXPTE N° 23.749/2.024), en la cual se pretende obtener participación, se investigan presuntos delitos que afectan directamente el patrimonio del municipio. “Este bien jurídico reconoce las expectativas del conjunto de la ciudadanía y requiere, en cierta medida, investigar de manera directa o indirectamente si los funcionarios públicos involucrados -en su caso, el denunciante y las presuntas víctimas de la sustracción- actuaron de manera adecuada y conforme a los roles y cargos públicos que ocupan. -

Es claro, entonces, que se trata de un bien jurídico de carácter público, cuya representatividad no puede ser asumida por una persona en particular, como aquí se pretende.

El hecho de que Verón Walter Alejandro ejerza el cargo de Concejal no modifica este parecer, ya que su representatividad sigue siendo parcial y limitada. Pues a mi entender, como tal, no cuenta con una representación especial para actuar en este contexto; más bien, su actuación se basa en un mandato general conferido por la comuna vecinal, orientado a legislar y ejercer las atribuciones que emanan principalmente de la Carta Orgánica de esta ciudad. Y por ende, en ningún caso puede arrogarse la condición de actuar en nombre de toda la sociedad, máxime siendo el estado municipal el sujeto pasivo de los delitos investigados en el principal”.

Ante la explicación del Juez Brites, el edil remarcó “No existe en realidad superposición indebida de funciones, no pretendemos ocupar el rol del fiscal, y entendemos el recelo que eso pueda generar, porque básicamente sería un contralor de la actividad procesal en la causa, pero eso solamente imprimiría transparencia a la investigación.”

No obstante Verón explico “El juez nos habilitó a tomar vista de las actuaciones y estar al corriente del avance del expediente, y, además, impulsar una comisión investigadora, o pedir informes”.

Y remarcó “Es un poco confusa su recomendación, ya que primero solicitamos informes que el municipio no respondió con fundamentos, en segundo lugar, solicitamos constituirnos como querellante y resuelve no permitirnos formar parte del expediente, pero si nos habilita a tomar vista y estar al corriente. Son cuestiones que ya hicimos y no obtuvimos resultados positivos, pero no vamos a dejar de lado este tema que interesa a toda la sociedad” remato

El hecho

El atraco fue confirmado por voceros policiales, que cerca de las 13.30 del pasado 12 de diciembre del 2023 recibieron el aviso por parte del empleado damnificado, identificado como Carlos Rubén V. (49), quien según relató padeció segundos de mucho miedo y nerviosismo cuando se trasladaba al mando de un Renault Sandero sobre la ruta nacional 12.

Voceros que intervinieron en el hecho indicaron que la víctima había salido instantes antes del puesto de control con el dinero correspondiente a la tasa que cobra el municipio a todos los transportes que ingresan mercadería a la ciudad. Siempre según el relato del empleado, al llegar al kilómetro 1.338 de la mencionada arteria nacional, una camioneta Toyota Hilux negra se puso a un costado y lo obligó a detener la marcha.

Inmediatamente, cuatro hombres descendieron del rodado mayor y rodearon el coche del trabajador quien en un abrir y cerrar de ojos se encontró con uno de los desconocidos apuntándole con un arma de fuego. Allí, los malvivientes exigieron a la víctima que entregara el dinero que llevaba en el Sandero y en cuestión de segundos y sin lesionar al municipal subieron rápidamente a la camioneta y escaparon con dirección al Parque Nacional Iguazú.

Ya con presencia de efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional V, el damnificado narró que quien portaba el arma era un hombre de unos 50 años aproximadamente, contextura delgada, cabellos cortos y piel trigueña, aunque mayores datos de los atracadores no se conocieron.

