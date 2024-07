El relato de la mujer que denunció al comisario detenido por el caso Loan: “Dijo que no me hiciera la difícil” | El Territorio

La víctima, una agente de la policía, realizó la denuncia contra Walter Maciel en agosto de 2019 y en 2020 decidió hacerlo público. “El arquitecto del encubrimiento”, lo llamó Fernando Burlando, el abogado de la mamá del nene desaparecido en Corrientes.

miércoles 03 de julio de 2024 | 9:15hs.

El comisario de la localidad correntina de 9 de Julio, Walter Maciel, es uno de los seis detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña. Estuvo a cargo de la búsqueda del nene de 5 años desde el día uno, hasta que lo arrestaron y acusaron por encubrimiento. Para los fiscales fue quien plantó el botín en el campo para desviar la investigación, pero además de esto, se conoció que fue denunciado por abuso sexual en agosto de 2019.

Esta denuncia fue realizada por D.Y. (son las siglas de su nombre), una cabo de la policía cuando Maciel estaba a cargo de una seccional policial rural en la ciudad de Monte Caseros, de acuerdo a lo que pudo saber TN. El fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, confirmó esta demanda. “Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares”, dijo la semana pasada.

“Me redujo y me llevó contra una pared”: el aberrante relato de la denunciante

Años atrás, la denunciante relató el calvario que vivió con Maciel y dio detalles estremecedores. “Tuve que lle­var unos pa­pa­les pa­ra que el je­fe fir­me y su­ce­dió lo que ya te­mí­a, un ata­que se­xual”, sostuvo.

“E­se día pa­sé a la ofi­ci­na, tran­có la puer­ta y me di­jo: ´Ya es ho­ra de que te de­jes de ha­cer la di­fí­cil. No te pre­o­cu­pes que en el cam­po na­die es­cu­cha. Acá man­do yo, no te cre­e­rán que te hi­ce al­go´”, remarcó en una entrevista con el medio Diario Época que realizó en julio de 2020.

En el mismo tono, continuó: “Me re­du­jo y me lle­vó con­tra la pa­red. Me la­mió la ca­ra y has­ta aho­ra sien­to el olor a ci­ga­rri­llo que te­ní­a. Hi­zo lo que qui­so sin mi con­sen­ti­mien­to”.

Luego de conocerse la denuncia, Maciel fue trasladado a la ciudad de Mercedes, aunque siguió ejerciendo. “Hi­ce una de­nun­cia en la fis­ca­lía Nº1, pe­ro has­ta el mo­men­to mi cau­sa es­tá ca­jo­ne­a­da. Mi abo­ga­da me ex­pli­có que por el te­ma de la pan­de­mia to­do trá­mi­te es­tá atra­sa­do, pe­ro quie­ro jus­ti­cia, so­lo eso”, comentó en aquel momento.

“Es­toy gol­pe­a­da mo­ral y fí­si­ca­men­te. Sien­to que soy mal mi­ra­da por la ins­ti­tu­ción des­pués de es­ta de­nun­cia”, se la­men­tó, y cerró: “Hoy pa­re­ce que al­gu­nos usan el uni­for­me co­mo un dis­fraz, ya na­die es ca­ma­ra­da allá, na­die es un com­pa­ñe­ro en la fuer­za, so­lo hay com­pe­ten­cias y si ejer­cen su au­to­ri­dad lo ha­cen así, se sien­ten or­gu­llo­sos”.

Fernando Burlando cargó contra Walter Maciel

Fernando Burlando recorrió este martes otra vez el lugar de la desaparición de Loan, acompañado por su equipo de abogados y los familiares del nene. Desde la zona de los hechos, sostuvo que “todos son sospechosos” y aseguró que Maciel “fue el arquitecto del encubrimiento”.

“Loan era el más vulnerable, el más chiquito, el más fácil de tomar y captar. Todos, por acción u omisión, son responsables. La criatura desaparece y estaban ellos, por eso considero que todos son sospechosos y la intensidad de la prueba es fuerte”, explicó.

En tanto, expresó: “Maciel fue el arquitecto del encubrimiento, por algún motivo creo que desviaba y sembraba pruebas en otro lado, pero no creo que sea Maciel solo, actuó con la complicidad de alguien más”. Y añadió: “Esto vincula al poder político y judicial”.

Así hablaba el comisario detenido sobre la desaparición de Loan

Tras la detención de Maciel, se viralizó en las redes sociales un video en el que el comisario les hablaba a los vecinos de Corrientes. “Las personas están a cargo de la fiscalía y del juzgado, son esas personas las que deben hacer su trabajo como nosotros. Entonces si nosotros necesitamos de ustedes (periodistas y vecinos) se lo vamos a hacer saber como lo hicimos desde el primer momento”, dijo el efectivo policial que en ese entonces estaba a cargo de la búsqueda.