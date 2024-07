El árbitro que tuvo un cruce con Lionel Messi dirigirá el partido de la Selección argentina contra Ecuador | El Territorio

Andrés Matonte será el juez del partido de este jueves entre la Albiceleste y la Tri por los cuartos de final de la Copa América. El uruguayo, ya impartió justicia en el duelo ante Chile.

miércoles 03 de julio de 2024 | 8:27hs.

La Conmebol dio a conocer quiénes serán los árbitros del partido entre la Selección argentina y Ecuador por los cuartos de final de la Copa América 2024. El juez principal para el encuentro del próximo jueves a partir de las 22 (hora de Argentina) será Andrés Matonte, quien ya dirigió a la Albiceleste en el encuentro ante Chile, por la segunda jornada de la fase de grupos.

El uruguayo de 36 años fue quien impartió justicia en el partido tras el que sancionaron a Lionel Scaloni por haber salido tarde al segundo tiempo y, además, tuvo un picante cruce con Lionel Messi en ese encuentro.

El picante cruce entre Andrés Matonte con Lionel Messi en el partido de Argentina contra Chile

En el partido que la Selección argentina jugó ante Chile, Lionel Messi tuvo un cruce con el árbitro. El capitán de la Albiceleste le reclamó varias acciones donde hubo faltas de los jugadores chilenos en las que no cobró nada. Por eso, la Pulga encaró al uruguayo y le hizo una fuerte advertencia. “Árbitro, ¿ninguna me vas a cobrar? ¿Qué vas a sacar? ¿Amarilla? ¿A mí me sacas?”, se pudo leer de los labios del capitán del Inter Miami.

Quién es Andrés Matonte, el árbitro uruguayo que dirigirá por segunda vez a Argentina por la Copa América

El uruguayo, que impartió justicia en el Mundial de Qatar, es licenciado en Educación Física y comenzó en el arbitraje a los 20 años. Debutó en la Primera División del fútbol uruguayo en 2017 y en 2022 estuvo involucrado en una serie de denuncias por estafa, que luego no prosperaron en la Justicia.

Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Martin Soppi, mientras que Gustavo Tejera y Pablo Llarena serán el cuarto y quinto árbitro. Y, en el VAR, en tanto, estará Leodan González y en el AVAR 1, Richard Trinidad y en el AVAR 2, Christian Ferreyra.