Dólar blue sin techo: llegó al récord de $1.430 y la brecha ya es la mayor desde la devaluación de Milei | El Territorio

Otra jornada en alza. Además, los bonos volvieron a caer y riesgo país tocó máximo de cuatro semanas, en medio de la presión cambiaria

martes 02 de julio de 2024 | 19:26hs.

El dólar blue mantuvo la tendencia alcista este martes 2 de julio y marcó un nuevo récord, al cotizar a $1.400 para la compra y $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City. La divisa paralela subió $25 y anotó un alza de $65 en dos jornadas. Así, la brecha alcanzó el 56,4%, la mayor desde la devaluación de diciembre, inicio de la era Milei.



En junio, el blue saltó $140 (+11,4%) y, en mayo, este tipo de cambio ya había trepado $185 (+17,8%), luego de tres meses con leves oscilaciones.

Contexto para la suba del dólar blue

Los anuncios de Luis Caputo, ministro de Economía, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, de un canje de bonos del BCRA por los del Tesoro para los bancos y la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal que se realizó el jueves pasado en la Cámara de Diputados, considerada un logro político para el Gobierno, no lograron frenar la demanda del "billete verde" en el mercado paralelo.

Y es que el mercado asegura que los anuncios tuvieron "gusto a poco". Esperaban alguna decisión algo más jugosa, como señales respecto del levantamiento del cepo o algún ajuste en el tipo de cambio. Sin embargo, el Gobierno decidió no cambiar el rumbo en ese sentido.

La demanda de dolarización tras el pago de aguinaldo a muchos trabajadores, las tasas reales aún negativas, una expectativa de menores compras de divisas por parte del BCRA y el ritmo de liquidación meten presión al tipo de cambio.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió 50 centavos hasta los $914,50.

En tanto, en los contratos de dólar futuro, la cotización para fines de julio cayó 0,2% a $945, hacia agosto lo hizo en 0,5% a $992, y para septiembre arrojó una merma de 1,2% a $1.044. Para fin de año cerró con una baja de 2% a $1.228.

"Ese mercado comienza a tomar nota de la permanencia del ritmo de ajuste del 2% mensual, con escasas chances de ser modificado en el corto plazo", afirmó a Ámbito Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

"Puede ser también una corrección a subas de los últimos días del mes pasado", añadió el operador.

El dólar MEP sube 1,4% a $1.433,28, por lo que la brecha con el oficial llega al 56,7%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) asciende 1,5% a $1.434,19 y el spread con el oficial se ubica en el 56,8%; y el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) escala a $1.492,80.

El riesgo país llegó a máximos de inicios de junio

Los bonos soberanos en dólares volvieron a caer, aunque moderaron sus bajas iniciales, tras el anuncio en materia monetaria del viernes pasado que tuvo "sabor a poco" para el mercado, por ello el riesgo país tocó un máximo de casi cuatro semanas. En cambio, los ADRs rebotaron en Wall Street, luego de los desplomes sufridos el lunes.

"Evidentemente, el mercado esperaba el viernes otro tipo de noticias, y las que se anunciaron tuvieron gusto a poco, las primeras reacciones de estos últimos días fueron un dólar superando los $1.400 y los bonos cayendo entre los dos días más del 1,5%", dijo a Ámbito un reconocido operador de la city. Asimismo, indicó que "la reunión con los bancos de ayer no fue del todo buena". Varias fuentes aseguraron en "off" que no cayó nada bien el contexto y la iniciativa de pasar la deuda del BCRA al Tesoro.

Dólar, acciones y riesgo país: cuál es la expectativa del mercado por la ley Bases

En ese marco, el título soberano que más cayó fue el Global 2029, con un -3,6%; seguido por el Bonar 2038 (-2%); y el Global 2041 (-1,5%). En la primera parte de la rueda, llegaron a ceder hasta 5,1%. Por ende, el riesgo país aumentó 1,5% hasta los 1.536 puntos (tras un pico intradiario de 1.570), un máximo desde el 7 de junio pasado.

A su vez, el lunes se conoció que la recaudación de impuestos cayó 14% en términos reales en junio, al totalizar $11,3 billones, frente a los $13,4 billones de mayo.



Acciones argentinas en Wall Street

Las acciones de empresas que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de subas y recuperaron parte del terreno perdido el lunes. Así, los avances estuvieron liderados por YPF (+3,5); Banco Macro (+3,4%); y BBVA (+2,3%).

Por su parte, el índice líder S&P Merval de la bolsa porteña ganó un 2,6% por compras de oportunidad, luego de cedercasi un 2,5% en las dos ruedas previas y cerró en 1.636.391,130 puntos. Las acciones que más subieron fueron las de Aluar (+5%), YPF (+4%), y Transener (+3,9%).